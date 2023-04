Égi jelenségek 2023. április második felében

Jön az első tavaszi meteorraj, az áprilisi Lyridák!

A raj maximuma 22/23-án éjszaka lesz, és, mint a legtöbb meteorraj esetében, itt is a hajnal előtti órákban várható a legtöbb meteor, érdemes ezekre az órákra időzíteni a megfigyelést, azonban már a hónap közepén is láthatunk e rajba tartozó hullócsillagokat. A Lyra, vagyis a Lant csillagkép megtalálásában az ilyenkor a keleti égen már igen jól látható Nyári Háromszög legfelső csillagát adó Vega segít, e csillag éjfélkor már 40 fokos magasságban jár, és a közeléből fognak kiindulni a meteorok, amelyekre várunk. Ekkor holdfény sem fogja zavarni az észlelést, és a meteorok mellett talán a legszebb arcát mutató tavaszi Tejutat is láthatjuk, sőt remélhetőleg ekkorra már hazaérkezett fülemülék is harsogják éneküket. A rajból óránként kb. 10 meteor hullhat, ezek közepes sebességűek lesznek, azonban lehetnek tűzgömbök is e meteorok közt, és jellemző rájuk, hogy a fényes meteorok látványos, világító nyomot hagynak maguk után. Ez a leghosszabb ideje megfigyelt meteorrajunk, időszámításunk előtt 687-ben a kínai csillagászok már beszámoltak róla!

Szaturnusz-Hold együttállás 16-án hajnalban

16-án hajnalban látható a Hold és a Szaturnusz kettőse. Forrás: Stellarium

Nem épp kedvező láthatóságú együttállás lesz, így csak akkor érdemes rá készülni, ha teljesen tiszta a délkeleti horizont és tereptárgy se akadályozza a rálátást. A Szaturnusz 20 perccel a 20 százalékos megvilágítású Hold előtt kel fel, de mivel együttállást nézünk, mindenképp a holdkeltéhez kell igazodni. Ennek ideje keleti határainknál 04:30, Budapesten 04:40, nyugaton 04:50 lesz. A Szaturnuszt a kövér sarlótól balra, kissé feljebb látjuk, a látható távolságuk ekkor 4 fok lesz. A már erősen világosodó égen a Szaturnuszt nehéz lesz megpillantani, de összetéveszteni nem lehet, nincs a Hold közelében más, hasonlóan fényes égitest (csak sokkal halványabbak).

Esti holdsarló 21-én, Merkúrral

Hold és Merkúr 21-én alkonyatkor Forrás: Stellarium

Napnyugta után kb. 50 perccel már biztosan megpillanthatjuk a 2,8 százalékos sarlót az északnyugati ég alján, amelytől jobbra, kissé lejjebb a Merkúrt is láthatjuk, 5 fok a két bolygó távolsága ekkor. A sarló megfigyeléséhez ideális időpont keleten 20:20, Budapesten 20:30, nyugaton 20:40 lesz.

Esti holdsarló 22-én, Fiastyúkkal

Hold és Fiastyúk egy hajnali együttállásban. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A 7,5 százalékosra hízott sarló ezen az estén a Fiastyúkot kíséri égi útján, e párost a csillagászati sötétség beálltakor, kb. 8 fokos magasságban érdemes meglesni. Alkalmas időpont keleti határainknál 21:30, Budapesten 21:40, nyugaton 21:50 lesz.

Április 22-én ilyen elrendeződésben láthatjuk a két égitestet az esti égen. Forrás: Stellarium

Persze, ha valaki nem szeretne ilyen sokáig kinn maradni, egy órával korábban is látható lesz már a páros, de nyújt majd olyan lenyűgöző látványt. Az ég szépségeibe nyugodtan számítsuk bele a Hyadok nyíl alakú csillaghalmazát, valamint a kissé magasabban ragyogó Vénuszt is!

Hold-Vénusz randevú 23-án

Március 24-én déli egy óra után kicsivel így festett a Hold és a Vénusz a nappali égen. Most sokkal közelebb lesz a Vénusz a Holdhoz! Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A két égitest 2,5 fok távolságban jár egymástól az esti égen, de ha kristálytiszta lesz nappal az ég, akár akkor is megfigyelhetjük őket – sokkal közelebb egymáshoz. Mivel a Hold már 12 százalékos lesz, így nappali égen is könnyen észrevehetjük, kora délután kb. fél 2 felé szinte a fejünk felett, 60 fokos magasságban lesz a délkeleti égen. Ha sikerül észrevenni, alatta alig fél fokra (egy holdátmérőnyire) lesz a Vénusz, ez a legnagyobb közelségük ezen találkozásuk alkalmával. Az esti esemény nyilván sokkal látványosabb lesz, így erre mindenképp érdemes készülni. Napnyugta után bármikor láthatjuk a párost az északnyugati égen, a Hold csak éjfél előtt kicsivel nyugszik le.