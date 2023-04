A termőtalajok mikroműanyag-szennyeződése

Az óceánok műanyagszennyezése globálisan is egyre nagyobb figyelmet kap, holott a talajok mikroműanyag-szennyezettsége fajlagosan akár 4-23-szor is nagyobb lehet. Különösen kitettek a mezőgazdasági talajok, ahonnan az élelmiszerünk is származik - hívja föl a figyelmet a masfelfok.hu írása.