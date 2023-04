Lassabban kanyarognak a sarkvidék folyói

A legtöbbet a permafroszt olvadásáról olvashatunk, e jelenség miatt sérül az infrastruktúra (épületek, utak, csővezetékek alapjai), de földcsuszamlások, sziklaomlások is bekövetkeznek – mindezek jelentős gazdasági károkat is okoznak. Egy kanadai vezetésű nemzetközi kutatócsoport nemrégiben azt mérte fel, miként hat a permafroszt olvadása a sarkvidék folyóira, az eredmények a Nature Climate Change szakfolyóiratban láttak napvilágot, és az EOS földtudományi hírportál ismertette azokat.

A sík sarki tájon meanderező (nagy ívű kanyarokat leíró) folyók rendszeresen változtatják medrüket, vándorolnak, újra meg újra áthelyeződnek a kanyarulataik, ezzel különleges környezetet teremtenek maguk körül. A kutatók a Landsat műholdak több évtizednyi felvétele alapján elemezték, hogy Alaszka és a kanadai Yukon tartomány folyói miként vándoroltak, és hogyan változtak a folyók árterei. Az év ugyanazon időszakaiban, felhőtlen időben készült felvételeket 5 éves időközönként egymáshoz illesztették, mintegy timelapse videót készítettek így a változásokról. Az alábbi képen a Yukon egy 5 kilométeres szakaszának medervándorlása látható, magasságmérések alapján rekonstruált mederváltozatokkal. A szalagszerű kanyarulatok folyamatosan vándorolnak!

#Lidar viz from a mesmerizing 5 km. wide section of the #YukonRiver #floodplain near Fort Yukon, AK. 5 meter elevation range displayed. None of these channels are active. Data from Alaska DGGS elevation portal: https://t.co/QERvpncoQ6 #geomorphology pic.twitter.com/jw4pVqHZLJ

— Daniel Coe (@geo_coe) June 29, 2018