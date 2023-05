Csökken a légszennyezés Kínában

A műholdas mérések szerint az elmúlt évtizedben Kína fojtogatóan szennyezett levegője fokozatosan javulni kezdett, azonban a szakemberek szerint hosszú még az út a lakosság egészségét is megőrző, valóban tiszta levegőig – számolt be a Nature.

A javulás tempóját technológiai újításoknak és az ambiciózus politikai döntéseknek köszönheti Kína. Ugyan a PM2,5 szállópor mennyisége csökkenésnek indult, ám még így is a WHO által javasolt értékek felett jár. Világszerte mintegy 4 millió, ezen belül Kínában körülbelül egymillió idő előtti haláleset köthető a légszennyezéshez, elsődlegesen szív- és érrendszeri, légzőszervi okokból, illetve tüdőrák miatt halnak meg az érintett emberek. Ebben a PM2,5 szállópornak, vagyis a 2,5 mikrométernél kisebb mérettartományú szilárd szennyező anyagoknak jut a legnagyobb szerep.

A mérések alapján a szállópor mennyisége 2006-ban volt a legmagasabb, ekkor 50-60 mikrogrammot mértek éves, egy főre jutó köbméterenkénti mennyiségként. E szennyező anyagot éves mennyiségben mérik, a WHO által meghatározott egészségügyi határérték 25/év, de tudományos kutatások szerint érdemes lenne 5 mikrogramm alatt tartani.

A kínai mért értékek 2013-tól szépen csökkenni kezdtek, 2021-re már „csak” 33,3 mikrogrammos éves értéket adtak a vizsgálatok. Ez annak köszönhető, hogy 2004-től kezdődően szűrőkkel kezdték el felszerelni a szénerőműveket, amelyek a por mellett a kén-dioxidot is kiszűrik az égéstermékekből. 2013-ban pedig bevezették azt a környezetvédelmi akciótervet, amelynek hatására számos, rossz hatásfokkal működő generátort és ipari létesítményt bezártak, a számítások szerint a 2013-17 közti csökkenés 81 százaléka ezen intézkedéseknek köszönhető. A további intézkedésekkel azok a napok is el fognak tűnni, amikor kiugróan magas, 200 mikrogramm per köbméteres szállópor értékeket lehet mérni, a tervek szerint 2025-re megszűnhet ez az extrém szennyezés. Mivel a vidéki kínai lakosság a mai napig főleg szilárd tüzelőanyagokat használ, az is a kormánypolitika része, hogy e területekre modernebb, szállópor-szennyezésről mentes fűtésre térjenek át. Ennek okán korszerűsítették már az elektromos hálózatot, hogy elbírja majd a fűtés okozta plusz terhelést is.

Emellett növekszik a megújulók szektora is, az azonban még távoli álom, hogy a szénerőműveket mind be lehessen zárni. Kína 2060-ra szeretne szénsemlegessé válni, és az elektromos áram előállításában apránként bekövetkező tisztulás a levegő további tisztulásával is együtt fog járni.