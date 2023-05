Holland tulipánok az űrből

A felvételt a Sentinel-2 műhold készítette 2023. április 30-án a holland Julianadorp közelében lévő tulipánföldekről. A település Amszterdamtól északra, kb. 55 kilométerre, az Északi-tenger partján áll, és régóta otthont ad a tulipántermesztésnek.

Hollandia ezen északi vidéke a tulipánhagyma-termesztés központja, ennek elsősorban talajtani oka van. A terület nem is oly rég még tenger volt, ennek hatására a talaja alapját a tengeri üledék, jórészt homok jelenti, amelyben azért bőven van tápanyag. A tulipánok kimondottan szeretik ezt a talajtípust! Mivel a vadon élő tulipánok, amelyekből a ma oly sokféle variánst kinemesítették az évszázadok alatt, szinte félsivatagi régiókban éltek eredetileg, mint Közép-Ázsia pusztái, hegyvidékei, ezért a hasonló jellegű talajokat ma is meghálálják. A hagymák a talaj hézagain keresztül levegőznek, a gyökerecskéknek szükségük van a levegő oxigénjére, ez pedig egy kötött, tömör talajban nem lehetséges. Hollandia jelenleg évente kb. 2 milliárd tulipánhagymát állít elő, ez a világ össz „termésének” kétharmada. A virágrajongók számára egy kis horror: a színpompás tulipánföldeket a virágzáskor egész egyszerűen lekaszálják, ezzel azt segítik elő, hogy a növények a tápanyagokat mind-mind a hagymájukba juttassák, és ne a virágot, magtermelést erősítsék így.

Vadon élő tulipán Kazahsztánban, Tulipa kaufmanniana Forrás: inaturalist

A tulipánok imádatának évezredes hagyománya volt a közel-keleti régióban, uralkodói udvarok ékességei voltak ezek a különleges növények, amelyekhez vallási okból is ragaszkodtak. Az Oszmán Birodalomból erednek az európai tulipánok, a 16. század közepén már Európában járt a virág a török hódítókkal együtt, majd 1592-ben már Hollandiában is megélt, Carolus Clusius botanikus (a Leideni Egyetem füvészkertjének ekkor kinevezett vezetője) korábban begyűjtött magvakkal és hagymákkal kísérletezhetett. Ennek köszönhetően felismerte, hogy a virág számára megfelelő lehet az északi-tengeri régió termőterülete, amelynek talaja olyannyira hasonló a tulipánok őshazájának talajához. Valahol itt kezdődött el a hamarosan elképesztő őrületté duzzadó holland tulipánmánia. Mára azonban valódi gazdasági értéket képviselnek e virágok, amelyek az ország szimbólumává is váltak.