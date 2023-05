Így nézhetett ki Ausztrália legkorábbi emberi lakónak élettere

Az Ausztrália északi részén elhelyezkedő régió ma egy folyó kiterjedt torkolatvidéke és ártere, ám a jégkor végén és előtte egészen másképp festett. Hatalmas változásokat élt át a terület: több tízezer éve még 350 kilométerre feküdt a tengerparttól, a holocénban már csupán 40 kilométer választja el tőle, és az egykori félsivatag helyét mocsaras vidék vette át. E változások az itt élő első ausztrálok számára is életbe vágóak lehettek. E területen található a kontinens legősibb régészeti lelőhelye, ahol minimum 50 ezer, de akár 65 ezer éves emberi jelenlét nyomait lehet megtalálni, e felfedezések néhány éve alaposan megbolygatták a szakembereket és a közvéleményt is.

A régió térképe – a piros karika jelzi a most elvégzett felmérés helyét. Forrás: PLOS One

Az egykori emberek számára életteret nyújtó terület felmérését a Flinders Egyetem kutatói végezték el, a legmodernebb eszközökkel, geofizikai módszerekkel, így nem invazív módon lehetett rekonstruálni az egykori tájat. A kutatást a PLOS One folyóiratban ismertették.

A Red Lilly-lagúna nevű helyszínen végzett felmérések elárulták, hogy nem is oly rég az óceán egészen idáig ért, és mintegy 8000 éve még kiterjedt mangrovemocsár uralta a régiót. E változások a terület sziklarajzain is követhetőek.

A kutatók az ERT, vagyis elektromos ellenállás tomográfia módszerével pillantottak be a talaj mélyére, és vizsgálták meg az ott egymásra rétegződött egykori üledékeket. A vizsgálathoz hosszabb vezetékkel összekötött elektródákat dugnak a talajba, majd áramot vezetnek be, és mérik az elektródák közti ellenállást. Az elektródák száma, elhelyezésének távolsága és mélysége befolyásolja, hogy milyen mélyen is lehet így a talajba látni.

Az üledékrétegek változásai a tengerszint korabeli változásait tükrözték, és kiderült, hogy a területen mangrovemocsár is kialakult, lehetőséget biztosítva számos élőlény, köztük tengeri állatok jelenlétére.

Kb. 8000 éves sziklarajzok Arnhem Land területéről Forrás: Wikimedia Commons

Az átalakuló környezet inspirálta az itt élő őslakosok művészetének tárgyát, és az ábrázolt állatokat. Az átalakulással halak, krokodilok, nagy termetű kenguruk és madarak jelentek meg a műalkotásokon, jól tükrözve azt a változást, amit az emberek átéltek a jégkorban.

Őslakos műalkotás (újabb keletű) a régióban. Az ember több tízezer éve folyamatosan jelen van e térségben. Forrás: Flinders University

„Ezen eredmények alapján minden Arnhem Land nyugati területén volt jégkori lelőhely közel volt az óceánhoz, s így mangrovemocsarak is voltak a táj átalakulásának valamely időszakában.” – magyarázta Dr. Jarrad Knowlessar, a kutatás vezetője. Hozzátette, ezzel a lelőhelyek ezen ősföldrajzi elhelyezkedését is figyelembe kell venni, amikor a leleteket, vagyis a változó kőeszközöket, élelemforrásokat, s az e korból származó maradványok izotóp-összetételét vizsgálják.

Az ERT vizsgálatok gyorsan és olcsón elvégezhetőek, így alkalmas lehet e módszer arra, hogy Ausztrália jelentős részét feltérképezzék a segítségével, s ezzel a kontinens földrajzi múltjáról számos információt lehet kinyerni. Segítségével például az is kimutatható, hogy hol van esély betemetett régészeti lelőhelyre bukkanni ezen a rendkívüli történelmi jelentőségű területen, sőt, a kutatók úgy vélik, hogy a régészek számára valódi aranybányát jelentő egykori szeméthalmokat is ki tudja mutatni a módszer.