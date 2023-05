A bozóttüzek is hozzájárulhattak a hosszú La Niñához

2019 és 2020 nyarát az elképesztő méreteket öltött, katasztrofális bozóttüzek örökre emlékezetessé teszik Ausztráliában. Számos kutatás foglalkozott már a légkörbe jutott szennyező anyagok (korom, szerves illó anyagok, stb.) hatásaival, egy újonnan, a Science Advances folyóiratban közzé tett tanulmány arra jutott, hogy a tüzeket követő évek La Niña jelenségében is szerepe lehetett. A Nemzeti Légkörkutató Központ (NCAR) szakemberei szerint a légkörbe került anyagok csak a közelmúltban ülepedtek ki.

„Az emberek hamar elfeledkeztek az ausztrál bozóttüzekről, különösen a covid világjárványa miatt, azonban Földünk rendszereinek memóriája sokkal jobb, így a tüzek hatásai is évekig kitartottak” – mondta John Fasullo, a kutatás vezetője.

Az egymás utáni években kialakuló La Niña ritka, az 1950-es évektől kezdődően most harmadszor került sor ilyen több éves eseményre, ám ez más szempontok miatt is különös volt. Korábbi számítások utaltak már arra, hogy a különösen nagy vulkánkitörések (ez esetben a déli féltekén) hatására is nő a La Niña esélye a magasabb légköri rétegekbe jutó aeroszol fényvisszaverő hatása miatt. A kutatók most egy igen részletes modell segítségével szuperszámítógépen vizsgálták meg, miféle hatások érték a légkört, 2019 augusztusától fogva, s ezeknek milyen eredményük lehetett az időjárásra, klímára. A modellszámításokba a tűzvészeket is beleszámították, műholdas megfigyelések, mérések adatain keresztül. A modell, a közelmúltban elvégzett javításának köszönhetően részletesen tudta a füst, az aeroszolok és a felhőzet közti kapcsolatokat elemezni.

A Calipso műhold mérése a légköri aeroszolokról, a mérés kimutatta, mekkora magasságba és milyen mennyiségben jutott fel a bozóttüzek füstje: az ábrán 20-25 km között látható narancssárga színezés jelzi. Az inzertben a műhold útvonalát látjuk Dél-Amerika partja mentén, vagyis itt végezte a méréseit, 2020. január végén. Forrás: Earth Observatory

Arra jutottak, hogy bár a füst nem ért olyan magasságba, mintha azt egy nagy vulkánkitörés anyaga tette volna, ám ennek ellenére elősegítette a felhőképződést Peru s Chile közelében, ezzel pedig hűtötte az óceánt abban a régióban. Az így bekövetkező változás hatására általánosságban hűlt a Csendes-óceán trópusi régiója, s beindult a La Niña.

Az azonosított kapcsolatokat, összefüggéseket és a tűzvészekkel kapcsolatos információkat is be kell építeni azokba a számításokba, amelyekkel a La Niña vagy az El Niño jelenségére vonatkozó szezonális előrejelzéseket készítik.