Keletebbre vonul az USA tornádó folyosója

Az USA különleges földrajzi adottságai teszik lehetővé azt, hogy igen heves tornádók alakuljanak ki a területén: az északról érkező hideg és a délről érkező meleg, nagy nedvességtartalmú légtömegek akadálytalanul randevúzhatnak az ország középső sávjában. Bár tornádók az USA kontinentális területén szinte bárhol kialakulhatnak (évente mintegy 1200), az igazán erős és nem egyszer pusztító eseményekre legnagyobb részt e sávban kerül sor, amint azt az 1950-es évektől az 1990-es évekig a statisztikák is mutatták. Azonban a közelmúltban mintegy 650-800 kilométerre keletebbre tolódott a legnagyobb viharok régiója, számolt be a Scientific American, egy 2022-es kutatási eredmény alapján.

A tornádó folyosó létezését, és az USA tornádókban gazdag voltát elősegítő földrajzi-időjárási tényezők. Forrás: Wikimedia Commons

Emellett az is gyakoribbá vált, hogy egyazon eseménysorozatban, egy napon (egy viharrendszerhez kapcsolódóan) számos nagy erejű tornádú sújt le ugyanazon területre. Ezek a tornádó-sorozatok is egyre keletebbre vonulnak az utóbbi évek során! A 2023-as év tornádószezon-kezdete mintapélda lehetne erre: március 24-én éjjel Rolling Forkra (Mississippi állam) lecsapott tornádóban 26-an vesztették életüket, a következő hetekben az áthelyeződött tornádó folyosó területén 30-an, és rengeteg építmény is megrongálódott Missouri államban.

A tornádó-sorozatok kisebb területekre koncentrálódnak a korábbi tornádó folyosónál, és nemcsak gyakoribbak, de hevesebbek is az ezelőtti évtizedek viharainál. „Úgy tűnik, egyre kevesebb olyan nap van az USA-ban, amikor csak egy tornádó csap le, és egyre több, amikor számos” – magyarázta Naresh Devineni, a 2022-ben megjelent tanulmány szerzője. A kutatás során kollégáival a 2021-es szezon ilyen csoportos eseményeit elemezték.

Mi lehet az oka az átalakulásnak? A kutatások egyrészt arra jutottak, hogy eddig a 100. hosszúsági körhöz kötődő választóvonal, amely a kontinenset egy szárazabb nyugati és nedvesebb keleti régióra osztja, az elmúlt több mint 100 év során eltolódott, s vele együtt a zivatarok képződését elősegítő körülmények is. Másrészt a klímaváltozás is hozzájárul például a hosszabb tornádószezonhoz, ami így, az enyhébb teleket követően hamarabb elkezdődhet.

Az átalakulásnak súlyos gyakorlati következménye is van. Míg a klasszikus tornádó folyosó területén, Texasban és Oklahomában gyakoriak a tornádó-óvóhelyek, addig az eltolódásban érintett területen (egyelőre) ritkák, így ezen az eleve sűrűbben lakott területen súlyosabb lehet a viharok hatása. Emellett a délkeleti területekre a helyi adottságok miatt gyakrabban csapnak le a legveszélyesebb, éjszakai tornádók – a kutatások alapján az éjjeli tornádók 2,5-szer nagyobb eséllyel válnak halálossá, mint a nappaliak.

Az új tornádó folyosó területén mind a közösségi óvóhelyek létesítésén, a figyelmeztető rendszer kiépítésén és a lakosság oktatásán át, mind az építési előírások szigorítása révén javítani kell a biztonságot.