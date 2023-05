A panamai a tengeri teknősök jogi védelméről

A 2023 márciusában beiktatott törvény szerint a tengeri teknősöknek joguk van a szennyezéstől és fizikai vagy egészségi károkat okozó egyéb emberi hatásoktól mentes élőhelyhez.

Állatvédő és természetvédő szervezetek régóta küzdenek azért, hogy a vadon élő állatok úgynevezett „természethez fűződő jogokkal” rendelkezhessenek, amelyek elismerik az egészséges élethez való jogukat, és amelyek törvényi úton számon kérhetők.

Erica Lyman, az oregoni Lewis & Clark jogi egyetem professzora, az Állatok és a Környezet globális jogi szövetség igazgatója üdvözölte a panamai törvényt, amely mint mondta, a tengeri teknősök szükségleteit tartja szem előtt.

A panamai törvényt az teszi különlegessé, hogy kimondja: a tengeri teknősöknek mint élőlényeknek jogaik vannak, és a törvényt úgy fogalmazták meg, hogy ezeket a jogokat érvényesíteni is lehessen – magyarázta Nicholas Fromherz jogászprofesszor, a szövetség latin-amerikai programjának vezetője.

A panamai törvények értelmében már eddig is illegális volt a tengeri teknősök és tojásaik elvitele a nemzeti parkokból és természetvédelmi területekről, de csak ritkán szereztek érvényt ennek, és az sem volt egyértelmű, hogy a védett területeken kívülre is kiterjed-e a törvény hatálya.