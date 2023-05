Égi jelenségek 2023. június első felében

Nézzük a nyári Tejutat az ultra rövid éjszakákon!

A holdfény (pontosabban annak hiánya) 10-ét követően biztosít lehetőséget arra, hogy éjfél körül, a rövid sötétség idején megfigyeljük a nyári Tejút ragyogó ívét, és a Tejút központi régiójának csillagködökben dús látványát, ehhez persze fényszennyezéstől távoli helyszínt érdemes felkeresni. A csillagászati sötétség ekkor alig 2,5 órás, azonban még ez is csökken, a nyári napfordulóra még mintegy fél órát elveszítünk belőle, igyekezzünk kihasználni ezt a kevéske időt a csillagos égbolt csodálatára!

Telihold 3/4-én éjjel

Egy 2012-es nyári teliholdkelte Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

3-án alkonyat előtt kb. negyed órával kel a hold, ekkor igen nehezen láthatjuk a holdkeltét, ezért érdemes vagy a 4-i hajnalt (amúgy ekkor éri el 100 százalékos megvilágítottságát a Hold), vagy a 4-i alkonyt megvárni a fotózással. Nézzük az időpontokat! 4-én hajnalban a keleti határainknál a holdnyugta 04:19, Budapesten 04:30, nyugaton pedig 04:41 lesz. 4-én alkonyatkor a holdkelte már a polgári szürkület idejére esik, így viszonylag sötét égen bukkan majd fel. Az esti holdkelte ideje a keleti határainknál 21:26, Budapesten 21:36, nyugaton 21:46, ez kb. egy órával a napnyugta után következik be, és a Hold még ekkor is 99 százalékos megvilágításban lesz.

Fél-Vénusz az esti égen 3-án

A Vénusz fázisai Forrás: NASA / APOD / Richard Addis

A Vénusz fázisait csak megfelelő nagyításban észlelhetjük, így elsősorban távcsövön át, esetleg nagyobb teleobjektívvel érdemes vadászni rá. A belső bolygószomszédunk 3-án este éri el 50 százalékos megvilágítását, ezt még a bolygó lenyugvása előtt megfigyelhetjük (a Vénusz éjfél előtt kicsivel nyugszik), és mivel igen fényes égitestről van szó, már alkonyatkor is meg fogjuk találni, de tiszta időben a nappali égen is. A fél-Vénusznak tudományos neve is van, ilyenkor a bolygó dichotómiájáról beszélünk. Különös módon most a Merkúr is hasonló fázisban van (a Földnél beljebb keringő bolygók esetében vannak efféle fázisok), ám az a hajnali égen, igen rossz láthatóságban.

A Vénusz egyelőre még az éjszaka első felének égi úrnője, azonban apránként majd romlik a láthatósága, egyre hamarabb lenyugszik. Ezt most még nem vesszük észre, de a hónap közepén már kb. fél órával előbb, a hónap végén pedig már egy órával előbb lenyugszik, mint most, és eközben tovább csökken majd a fázisa is, és majd augusztus elejére egészen vékonyka sarlóvá válik. Érdemes rendszeresen fotózni addig, ugyanolyan nagyításban, majd egy, a fázisait és a bolygó látható méretének növekedését bemutatósorozattá összeállítani a képeinket!

Áthalad a Mars a Jászol-halmazon a hónap első napjaiban

A Mars és a Jászol-halmaz találkozása június 1-3 közt. Az ábra mindhárom napi helyét mutatja. Forrás: Stellarium

Június 1-3 közt láthatjuk a vörös bolygót a Jászol-halmazon áthaladni, a kora esti, nyugati égbolton. A bolygó feltűnően fényes lesz a halmaz sok apró csillaga közt, szép látványt nyújt majd – megfelelő időjárás esetén érdemes lesz mindhárom este fotózni.

Hold-Szaturnusz együttállás 10-én hajnalban

Hold és Szaturnusz 10-én Forrás: Stellarium

A két égitest hajnali 1 után kel fel, így igen korán kell kelni az együttállás megfigyeléséhez. A hold 59 százalékos megvilágítású, a gyűrűs bolygót 3 fokkal az északi pólusa felett kereshetjük. Bár nem túl fényes a Szaturnusz, a közelben nincs hasonló csillag, így nem lehet összetéveszteni semmivel sem.

Elhalad a Vénusz a Jászol-halmaz mellett, június 12-14 közt

A Jászol-halmaz és a Vénusz egy korábbi együttállása Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Ez esetben a ragyogóan fényes bolygó nem téved be a halmaz csillagai közé, ám igen közel kúszik el mellettük, nem kevésbé látványos együttállás-sorozatot alkotva, mint kicsit korábban a Mars és a halmaz. Most is készíthetünk erről fotósorozatot, ha az időjárás kedvez.

Holdsarló-Jupiter együttállás 14-én hajnalban

Hold és Jupiter 14-én Forrás: Stellarium

A Jupitert egyre jobban láthatjuk a pirkadati ég alján, 14-én a 17 százalékos, duci holdsarló is csatlakozik hozzá, mintegy 1,5 fok (3 telihold-átmérőnyi távolság) választja el őket. A megfigyeléshez sajnos elég korán kell kelni: hajnal 3 felé, már a navigációs szürkület idején pillanthatunk rá a párosra az északkeleti ég alján. A fényes Jupitert talán még egy órával később is megtaláljuk, köszönhetően a Hold közelségének, ám igazán szép fotókat csak korábban készíthetünk róluk. Ha valaki szereti a kihívásokat, akkor reggel 7 óra felé a nappali égen is próbálkozhat a páros megtalálásával, ekkor már fél foknál is kevesebb távolság lesz köztük, a Jupiter pont a sarló déli csúcsa alatt látszik. A két égitest 43-44 fokos magasságban jár a délkeleti égen ekkor. Bár a Jupiter nem olyan fényes, mint a Vénusz, nem lehetetlen a nappali megpillantása, de az biztos, ha tiszta az ég, fotózni azért akkor is tudjuk, ha szabad szemmel nem látszik.

Van egy szupernóva, amit kisebb teleobjektívvel is fotózhatunk

Az M101-ben lévő szupernóva 135mm-es (!!!) objektívvel fotózva. Az inzertben kis vonalkák fogják közre a galaxis spirálkarján felrobbant csillag helyét. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Akár már egy kis teleobjektívvel is megörökíthetjük azt a szupernóvát, amelyet a Nagy Göncöl rúdjánál lévő, M101 jelű Szélkerék-galaxisban fedezett fel a japán Itagaki Kojcsi 2023. május 19-én. A galaxis tőlünk kb. 21 millió fényévre van, így maga a szupernóva is ennyi idővel ezelőtt robbant fel, ám a fénye csak most érkezett hozzánk. Az úgynevezett II-es típusú szupernóvák közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a szuperóriás csillag összeomlása után neutroncsillag vagy fekete lyuk jön (jött) létre, és ami az észlelők számára még fontosabb, csak lassan veszít fényességéből az objektum. Emiatt is érdemes megpróbálkozni a megörökítésével, akár távcsővel is, persze, de akár egy egészen egyszerű teleobjektívvel is.

A szupernóvát tartalmazó M101 galaxis helye a Göncöl rúdjánál, lila csillaggal jelölve. A térkép éjféli helyzetét mutatja, de egész éjjel igen magasan jár. Forrás: Stellarium

Ahhoz azonban, hogy sikerrel járjunk, arra feltétlenül szükség lesz, hogy a Föld forgását ellensúlyozó égboltkövető mechanikán kattogjon a fényképezőgép, mivel enélkül a hosszú záridejű felvételeken csíkokká válnak a csillagok. Az illusztráló felvétel egy 135mm-es objektívvel készült! Habár a növekvő holdfényben a hónap elején a galaxis maga nem lesz már igazán szép, ám a szupernóva így is feltűnik majd. A lassú halványodás miatt lehet, hogy érdemes lesz megvárni, míg elmegy a holdfény, és akkor megnézni, megörökíteni az objektumot, erre még néhány héten át lehetőségünk lesz.