Kanada füstben

Már meg sem lepődünk azon, ha a nyári hírek Észak-Amerika tomboló erdőtüzeiről szólnak, 2023-ban Kanada nyitotta a szezont, már május elején kipattantak az első komolyabb tüzek Alberta tartományban. A tavaszi időjárás szokatlanul meleg és száraz volt, ez pedig jelentős mértékben hozzájárult a tüzek kialakulásához, számolt be az Earth Observatory.

Az erdőtüzek füstjének szén-monixid-tartalmát mérő adatok térképi megjelenítése. Észak-Amerika felett hatalmas mennyiség látszik… Forrás: Earth Observatory

A helyzet azóta csak romlott, a hónap közepén egészen nagy kiterjedésű és veszélyes tüzek égtek Albertában és Brit-Columbiában, ezek füstje pedig hatalmas utat tett meg Észak-Amerika felett, sőt, sokkal távolabbra is eljutott. Már május elején megfigyelték az első pirocumulonimbust, vagyis a tűz hatására kialakult nagy magasságú zivatarfelhő létrejöttét is, amely a műholdas mérések alapján mintegy 12 kilométeres magasságig emelkedett. Az ilyen felhők rengeteg kormot képesek a sztratoszférába juttatni, s ennek már az időjárást nagyobb léptékben, hosszabb távon befolyásoló hatása is van.

Május végén Új-Skócia tartományban lobbant lángra az erdő. Forrás: Earth Observatory

Május végére Kanada keleti részén is fellobbantak a lángok, Új-Skócia tartományban, ahol május 31-re már a tartomány valaha volt legnagyobb tüzéről beszéltek a szakemberek. A sűrű füst miatt a szomszédos USA néhány államában is légszennyezettségi riasztást adtak ki.

A Nemzetközi Űrállomáson szolgáló asztronauta felvétele a kanadai tüzek hatalmas füstjéről. Forrás: Earth Observatory

A tűzvész elhatalmasodásához ezúttal a száraz idő és a szél járult hozzá, Új-Skóciában a tavaszi csapadék a szokásos fele volt csupán, így további tüzekre is lehet még számítani a térségben.

Kanadában 2023-ban 13-szor akkora terület égett le az év eddigi részében, mint az elmúlt 10 év hasonló időszakának átlaga.