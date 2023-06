Kezdd kicsiben, neveld nagyra!

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ŐMKi) legújabb sorozata most a hobbikertészeket szólítja meg növényvédelmi jótanácsokkal. A videókban McMenemy Márk kalauzolja a nézőket az ökológiai növényvédelem praktikáiba, és az ÖMKi szakembereivel együtt megmutatja, miként érdemes belevágni a vegyszermentes kertészkedésbe. A hazai kertek biológiai sokszínűségének feltérképezésére pedig elindult a Pók-Háló – egy önkéntes alapon működő közösségi kutatás -, ahol a pókok megfigyelésével a résztvevők aktívan hozzájárulhatnak a mindennapi életterünk természetközeliségéről alkotott tudásbázis bővítéséhez.

Az élelmiszerárak növekedésével és élelmiszer-biztonságunk, egészségünk érdekében egyre nagyobb értéke lesz az újragondolt, ökológiai szemléletű kertészkedéssel saját kiskertben megtermelt zöldségnek és gyümölcsnek. A művelt kiskertek jelentős nagyságú területté adódnak össze és nem csak élelmiszer-ellátási biztonságunkat növelik. Talajkímélő műveléssel és más agrárökológiai módszerekkel – például madár- és beporzóbarát megoldásokkal, valamint a tájfajták és a nagyüzemi termesztésből kiszorult régi fajták termesztésével – a kiskertek jelentősen hozzájárulhatnak az agrárélővilág sokszínűségének megőrzéséhez. A biodiverzitás csökkenésének megállítása, kedvező esetben pedig növelése, mindannyiunk megfelelő életminőségének és egészségének záloga, amelyhez az ökológiai módon művelt kiskertek jelentősen hozzájárulhatnak. Ebben a szellemben bővíti és fejleszti az ÖMKi legújabb, hobbikertészeknek felkínált tudástárát.

Ami a biogazdaságban működik, az a hobbikertészeknek is hasznára válik

Az ÖMKi növényvédelmi felhívásai 2020 óta támogatják a biokertészeket és az ökológiai szántóföldi termesztést folytató gazdákat. Az ÖMKi minden hónap elején aktuális növényvédelmi hírlevelet küld a feliratkozóknak, amelyben a várható növényvédelmi teendőket összegzik az olvasók számára. A gyümölcsöket károsító legfontosabb rovarok elleni védekezés időzítéséhez tavasztól őszig a rajzási adatokat is közzéteszik weboldalukon, hogy hatékonyabbá tegyék a kártevőkkel szembeni beavatkozást. Ehhez az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett, kiskertesek számára is elérhető növényvédő szereket, technológiákat is megadnak.



A közelmúltban izgalmas, tíz részes sorozat indult, amelyben kisfilmekkel és részletekbe menő írásos háttéranyaggal járják körbe a biokertek növényvédelmi témáit, szakértők segítségével. A sorozatban az almatermésűek, csonthéjasok, héjasok (dió, mogyoró) és zöldségnövények növényvédelme mellett a biokert tervezéséről, a saját magfogásról, a gyomnövények szerepéről, a talajegészségről és a Pók-Háló citizen science részvételi kutatási programról is szó esik.

„Immáron több mint egy évtizede nyújtunk a biogazdák számára gyakorlati ismeretanyagot a kutatásainkkal, amelyből a hobbikertészek eddig is gazdagon meríthettek. Új növényvédelmi sorozatunkkal most leginkább az ő munkájukat szeretnénk támogatni és abban bízunk, hogy a tudástár segítségével egyre többen mozdulnak el a vegyszermentes kertművelés irányába. A videókkal és legújabb cikkeinkkel arra buzdítjuk a hobbikertészeket, hogy bátran vágjanak bele, és próbálják ki az ökológiai kertművelés módszereit. Bár az ökológiai gazdálkodás rendszerszemléletet és odafigyelést igénylő művelési módszer, a tudás meghozza a gyümölcsét” – hívta fel a figyelmet az új növényvédelmi sorozatra Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője

Kezdd kicsiben!

A vegyszermentes biokert kialakításának legfontosabb tényezőit online elérhető háttéranyagban gyűjtötték össze részletesen az ÖMKi szakemberei. A talajtakarásról, a növénytársítások fontosságáról és a vegyszermentes, hatékony növényvédelem fortélyairól lépésről lépésre tanulhatnak a téma iránt érdeklődő olvasók.



Hagyd magad behálózni: csatlakozz a Pók-Hálóhoz!

Egy biokertész számára elengedhetetlen, hogy odafigyeljen a biológiai sokszínűség támogatására és megőrzésére. A bio szemlélet alapelve, hogy miközben magunkat élelmiszerrel látjuk el, a környezetünk se lássa kárát tevékenységünknek, sőt, támogassuk a természetes ökoszisztémákat. A pókok kiváló indikátorai egy élőhely állapotának, a pókfajok nagy száma ugyanis a biológiai sokféleség magas szintjére utal. Hazánkban több mint 800 pókfaj található meg, melyek közül egyetlen kertben is akár több tucat faj lehet jelen. Az ÖMKi által útjára indított, Pók-Háló névre keresztelt kutatás a kertek biológiai sokféleségét vizsgálja önkéntes résztvevők segítségével. A közösségi kutatáshoz bárki csatlakozhat és a kertjében végzett megfigyeléseivel, fotóival aktívan hozzájárulhat a hazai tudásbázis bővítéséhez.

„Jó volt látni, hogy milyen sokan regisztrálták a kertjüket már az első napokban, amikor elindult a felhívás a kutatáshoz. Nagyon örülünk, hiszen szeretnénk, ha minél több emberrel ismertethetnénk meg ezeket a nélkülözhetetlen és érdekfeszítő élőlényeket. Kutatóink különös fajokkal, ritka példányokkal is szeretnék megismertetni a kerttulajdonosokat. Nem titkolt szándékunk, hogy a pókokat, mint oly hasznos élőlényeket, jobban megszerettessük a világgal” – utalt a kutatás sokféle hozadékára Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője.