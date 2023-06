Hamarabb jégmentessé válhat az északi sarkvidék

A sarkvidéki tengerjég éves kiterjedésének minimumát szeptemberre éri el, és a megfigyelésekből tudjuk, hogy évtizedek óta egyre kisebb jégfelület marad erre az időszakra. Az eddigi előrejelzések arra utaltak, hogy az északi sarkvidék szeptemberi tengerjég-borítása 2050-re teljesen megszűnhet. Egy újonnan, a Nature Communications folyóiratban közölt kutatási eredmény szerint ez már egy évtizeddel előbb, valamikor a 2030-as években bekövetkezhet.

A friss számításokhoz pontosabb, aktuálisabb adatokat, illetve műholdas megfigyeléseket használtak fel, s különböző tényezők figyelembe vételével modellezték. E tényezők közé tartozott az üvegházgázok mennyisége, a légköri aeroszol mennyisége, de külön kiszámolták a csak természetes hatások, illetve a természetes plusz emberi hatások eseteit is.

Az eddigi rekord minimum nyári sarki tengerjég-kiterjedés 2012-ben volt, a sárga vonal a 30 éves átlagot mutatja. Forrás: Earth Observatory

A számítások szerint még akkor is előbb bekövetkezik a jégmentesség, ha valami csoda folytán sikerülne a 1,5 Celsius-fokot tartani a felmelegedésben. A helyzet rendkívül súlyos ökológiai következményekkel jár a sarkvidék élővilágára nézve, ám a másutt élők sem ússzák meg.

A távkapcsolatok miatt az időjárásra kifejtett hatással mindenütt érezhetővé válik a tengerjég hiánya. Emellett felgyorsul a permafroszt olvadása, erről pedig ismert, hogy további üvegházgázokat juttat a légkörbe, de még a grönlandi jégtakaró olvadását is nagyobb sebességre kapcsolják az összefüggő folyamatok.

Jól ismert tény az is, hogy a jégmentes tengerfelszín sötétebb, így kevesebb napfényt ver vissza vagyis többet nyel el. Az elnyelt energia melegíti a tengervizet, késlelteti a téli jégtakaró kialakulását is.

Az IPCC 2021-ben megállapította, hogy a sarkvidék szeptemberre jégmentes lesz 2050-re, akármit is teszünk az üvegházgázok kibocsátása terén. Az új, az elmúlt bő 4 évtized adatain alapuló számítások gyakorlatilag előrehozták ezt a dátumot. Századunk második felében már a kora nyári hónapokban is bekövetkezhet a jégmentesség, de ez már az üvegházgázok kibocsátásától is függ, így e téren talán még tudunk valamit menteni.

Az eddigi rekord legalacsonyabb szeptemberi tengerjég minimum 2012-ben volt, ám az utóbbi évtizedben épp csak kicsit maradt le ettől a legalacsonyabb kiterjedés. A közhiedelemmel ellentétben a déli sarkvidéken sem jobb a helyzet: a 2023. februári ottani minimum tengerjég a valaha mért legalacsonyabb kiterjedésű volt.