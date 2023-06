Rázósabbá válnak a légi utak

A turbulencia nemcsak az légi utasokat zavaró vagy épp megijesztő jelenség, hanem gazdasági károkkal is jár a plusz karbantartások és a kieső bevétel miatt. Évente a becslések szerint csak az USA-ban 150-500 millió dollárt jelent ez az iparágnak. A Readingi Egyetem és a brit Meteorológiai Szolgálat szakemberei számításokat végeztek, miféle hatása van a klímaváltozásnak erre a jelenségre.

A tiszta időhöz köthető turbulencia (CAT) azért is különösen veszélyes, mert egyrészt váratlan, másrészt a műszeres mérése, előrejelzése a viharok turbulenciáival szemben nem megoldható. E jelenséget a szélnyírás okozza.

Szélnyírásnak nevezzük a szél sebességében és / vagy irányában bekövetkező változást, ez lehet akár vízszintes, akár függőleges is. Kialakulása sokrétű, sokféle okhoz köthető.

A szélnyírás hatására megváltozik a gépre ható felhajtóerő, mégpedig igen kis időbeli és térbeli felbontásban, emiatt rezeg a gép, és dobálja azt a turbulencia. Ha ez leszállás közben történik, akkor különösen veszélyes lehet (számtalan videón lehet megnézni ezeket a szélnyírásos leszállásokat), mert nem oda és nem olyan szögben érkezik a gép, ahogyan kellene a biztonságos landoláshoz. Azonban nagyobb magasságban sem ártalmatlan, a gép mechanikai épségére és az utasokra egyaránt veszélyes lehet.

Ha leszálláskor fut bele a gép a szélnyírásba, annak súlyos következményei is lehetnek. A szélnyírás miatt megváltozó felhajtóerő okán a gép nem úgy viselkedik, ahogy azt a pilóta szeretné… Forrás: Wikimedia Commons

A kutatásban most azt a légköri magasságot vizsgálták a szakemberek, ahol a repülők közlekednek (kb. 11-12 km) ezt pedig már érinti a troposzféra felső határán húzódó, erős szeleiről ismert futóáramlat. A szén-dioxid-kibocsátás miatt növekvő hőmérséklet a futóáramlatban növeli a szélnyírást, a számítások szerint. A jelenség nemcsak a jövőben jelent majd problémát, hanem már meg is kezdődött az a folyamat, amelyet a számítások mutattak.

A Geophysical Research Letters folyóiratban közzé tett kutatási eredmény szerint a klímaváltozás hozta légköri változásokkal a tiszta időben kialakult turbulenciák gyakoribbá válnak s erősödnek is. Az elmúlt 4 évtizedben is jelentős növekedést tapasztaltak már, különösen az Atlanti-óceán északi része, és az USA területe felett: 1979-hez képest 2020-ban már 55 százalékkal gyakoribb volt az efféle turbulencia. Emellett azonban további, igen forgalmas légi útvonalak is érintettek a nagyobb léptékű növekedésben: Európa, a Közel-Kelet s a Dél-Atlanti-óceán térségében.