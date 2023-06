Nápoly kevésbé ismert vulkánját vizsgálták

Mintegy 40 ezer éve a Campi Flegrei hatalmas kitörésekor igen nagy területet borított be a kitörésből eredő törmelék, vulkáni hamu. Bár sokan elsőre egy ilyen kitörést vizionálnak most is, erről szó sincs! Ha lesz is kitörés belátható időn belül, az csak helyben okoz majd felfordulást.

Forrás: Wikimedia Commons