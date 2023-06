Égi jelenségek 2023. június második felében

Jönnek az éjszakai világító felhők?

A szezonjuk az biztosan jön, ám kérdéses, hogy maga a jelenség is érkezik-e ezzel együtt. Az éjszakai világító felhő (NLC) a nyárközép tüneménye, hajnal előtt és alkonyat után jelenhet meg az északi égrészen. Hazánkban általában június közepétől július végéig tarthat a szezon, ami szoros összefüggést mutat a naptevékenységgel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a naptevékenységi maximum körüli években kevesebbszer, illetve általában gyengébb NLC lehet, mint a minimum körüli években. Jelenleg öles léptekkel haladunk a maximumba (2024/25-ben várják), ennek okán viszont az átlagnál kevesebbszer számíthatunk NLC megjelenésére. Tőlünk északabbra pár alkalommal már megfigyelhették a kékesfehér felhőket, de eddig nem túl sokszor, ami talán jelzésértékű: valóban gyengébb szezonra számíthatunk a szokásosnál. Azért tudni így is érdemes róla, ha valaki a rövidke éjszakákat az ég alatt tölti, a csillagászati és a navigációs szürkület ideje alatt este és hajnalban is érdemes néhány pillantást vetni az északi égboltra.

Hajnali holdsarló 15-én

A kb. 10 százalékos megvilágítású sarlót figyelhetik meg a korán kelők. Keleti határainknál 2:34, Budapesten 2:44, nyugaton pedig 2:54 a holdkelte ideje. Mivel ekkor már pirkad, a holdkelte látványa mindenképp szép lesz.

Holdsarló – Fiastyúk együttállás 16-án hajnalban

Fiastyúk és holdsarló 16-án hajnalban Forrás: Stellarium

Visszatérőben a Fiastyúk, június közepén tiszta ég esetén már látható, fotózható a hajnali, északkeleti horizonton. Ezúttal a Hold is csatlakozik hozzá, gyönyörű, 4,5 százalékos sarlóként. A halmazt a sarló felett 2 fokkal kereshetjük, de ehhez érdemes olyan észlelőhelyet keresni, ahonnan jó a rálátás az északkeleti horizontra. Mivel gyorsan világosodik, ezért a Fiastyúk csak kis ideig lesz látható, és csak tiszta időben kereshetjük. Mintegy negyed órával kel előbb, mint a Hold, de ha együttállást fotóznánk, a holdkelte a fontosabb időpont: ez a keleti határainknál 2:58, Budapesten 03:09, nyugaton 03:20.

Ultra vékony holdsarló 17-én hajnalban

1,3 százalékos sarló – hasonlót láthatunk, csak hajnali kivitelben. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A sarló megfigyelése ezúttal kimondottan nehéz lesz, mindössze 1,2 százalékos megvilágításban kel fel, és már nagyon világos égen, nem sokkal a polgári szürkület előtt. Ez azt jelenti, hogy csak azok keljenek fel miatta, akik szeretik a kihívásokat, és emellett jó rálátásuk is van az északkeleti horizontra. A holdkelte ideje keleti határainknál 3:30, Budapesten 3:41, nyugaton 3:53 lesz.

Holdsarló 19-én alkonyatkor

2,5 százalékos sarló várja az alkonyi égen a megfigyelőket, fotósokat. A megfigyelésre ideális időpont keleti határainknál 21:18, Budapesten 21:29, nyugaton 21:37 lesz, ekkor a sarlót 6-7 fokos magasságban láthatjuk az északnyugati horizont felett. A holdnyugtáig majdnem egy teljes óránk lesz még! Ez azt is jelenti, hogy szép égi fényviszonyok mellett örökíthetjük meg a Holdat.

Holdsarló 20-án alkonyatkor

A sarló már 6,4 százalékos lesz ezen az alkonyon, egy órával napnyugta után már kereshetjük az északnyugati égen, kb. 12 fokos magasságban. A holdnyugta ideje keleten 22:52, Budapesten 23:02, nyugaton 21:11 lesz. Ez még a csillagászati sötétség beállta előtt háromnegyed órával következik be, így holdnyugta után sem lesz még tökéletesen sötét az ég alja, még a fényszennyezésmentes helyeken sem.

Hold, Vénusz és Mars együttállás 21-én és 22-én este

21-én alkonyatkor Mars, Vénusz és Hold. Forrás: Stellarium

A három égitest kétféle sorrendben látható az esti égen. 21-én balról-jobbra Mars-Vénusz-Hold sorrendet láthatunk (a Hold 12 százalékos sarló), egymástól kb. 4 fokra állnak az égitestek, 22 óra felé 12-15 fokos magasságban.

22-én kissé más sorrendben Forrás: Stellarium

Másnap, 22-én Hold-Mars-Vénusz lesz a sorrend, ezúttal a Hold már 19 százalékos megvilágítású duci sarlóként ragyog, és 12-20 fokos magasságban jár az égi trió 22 óra felé. Mindkét este éjfél közeli időben nyugszik le a Hold, így bőven lesz idő szép fotók készítésére.

Nyári napforduló 21-én

Június 21-én 16:58-kor átlépünk a csillagászati nyárba, így ezen a napon az első nyári napnyugtát is megörökíthetjük. Ekkor a Nap kicsit északi irányban nyugszik és kel, ha fotózni szeretnénk, ehhez érdemes szép tájat vagy városképet választani. A nyári napforduló egyúttal a legrövidebb éjszakát is jelenti, ekkor a csillagászati sötétség mindössze 2 órát és 20 percet tart, vagyis a nyári égbolt igazán csak e rövidke időszakban látható teljes pompájában. Szerencsére idén a napforduló környéki időszakban e sötét órák holdmentesek lesznek, így jól kihasználható a rövidke éjszaka.