Történelmi egyezmény a nyílt tengerek védelméről

„Az óceán Földünk éltető ereje. Ma új életet, új reményt kaptak az óceánok, így lesz esélyük küzdeni” – kommentálta a szavazást António Guterres ENSZ-főtitkár, aki üdvözölte a történelmi sikert.

„Az életbe lépéshez minden államnak mielőbb ratifikálnia kell az egyezményt, hogy megvédhessük az óceánunkat, megerősíthessük az éghajlatváltozással szembeni ellenállásunkat és megőrizhessük emberek milliárdjainak az életét és a fennmaradáshoz szükséges eszközeit” – jelentette ki Rebecca Hubbard, a High Seas Alliance (Nyílt Tengeri Szövetség) civil ernyőszervezet elnöke.

A tagállamoknak tizenöt évi vita – ebből négyévi hivatalos tárgyalás – után 2023 márciusában sikerült megállapodniuk a szerződésben, amelyet ezt követően jogászok vizsgáltak felül és hétfőn elfogadtak.

Miközben a tengeri ökoszisztémákat az éghajlatváltozás, a szennyeződés és a túlhalászás fenyegeti, a tudomány bebizonyította, hogy fontos a gyakran mikroszkopikus biológiai sokszínűségtől hemzsegő, az ember által belélegzett oxigén felét biztosító óceánok védelme.

A nyílt tengerek ott kezdődnek, ahol véget érnek az államok kizárólagos gazdasági övezetei, 200 tengeri mérföldnyire (370 kilométerre) a partoktól, tehát nem esnek egyetlen állam joghatósága alá sem.

Annak ellenére, hogy a nyílt tengerek a Föld felületének csaknem felét teszik ki, ezeket sokáig figyelmen kívül hagyták a környezet védelméért folytatott harcban, inkább a parti övezetek és egyes emblematikus fajok megmentésére került a hangsúly.

Az új egyezmény egyik fontos eleme: védett tengeri térségek létesítése a nemzetközi vizeken.

Jelenleg a nyílt tengerek mindössze 1 százalékára vonatkoznak az állagmegóvási intézkedések.

2022 decemberében Montréalban az ENSZ-nek a biológiai sokszínűségről tartott COP15 klímakonferenciáján a Föld országainak mindegyike vállalta, hogy 2030-ig megvédelmezi a szárazföld és a tengerek 30 százalékát.

A joghatóság alá nem eső övezetek „tengeri biodiverzitásának megóvásáról és fenntartható felhasználásáról” szóló egyezmény előírja a nyílt tengereken végezni kívánt tevékenységek környezeti hatásáról készült tanulmányok kötelező elkészítését is.

Az egyezmény megfogalmazza a nyílt tengerekről származó tengeri források hasznának megosztási elvét is.

Az egyezmény szeptember 20-tól írható alá, amikor számos állam- és kormányfő vesz részt New Yorkban az ENSZ-közgyűlés éves általános vitájában.