Égi jelenségek 2023. július első felében

Felettünk rója égi útját a Nemzetközi Űrállomás

Amikor nyáron felettünk jár az ISS, nem ritka, hogy egyetlen éjszaka akár 4-5 átvonulását is megnézhetjük. Így lesz ez most is, a hó legelején még csak hajnalban, de aztán 8-ától már éjfél felé jön és 4 átvonulást látunk, 10-én már este 10 felé várható az első érkezése, és ötször húz át felettünk. A pontos átrepülések idejét és égi útját a számos e célra szolgáló weboldal és applikáció segít kideríteni pl. Spot the station vagy Heavens-above )

Telihold 3-án

Telihold Zsámbékon Forrás: Önök köldték / Ábrahám Tamás

Elég későn, csak este fél 10 felé fog felkelni a teliholdunk, ami a fotós megjelenítésének jót tehet, hiszen sötétebb égi háttéren láthatjuk. Keleti határainknál 21:17, Budapesten 21:28, nyugaton 21:37 a holdkelte időpontja. A délkeleti ég alján bukkan fel, és igen alacsonyan járja be égi útját, amelynek még a legmagasabb pontján is alig 15 fokig emelkedik! Ez azt is jelenti, hogy igen szépen világítja be a tájat, így érdemes lehet tájfotókra koncentrálni ezen az éjszakán.

Naptávolban a Föld 6-án

Napközel és naptávol összehasonlító képen. Forrás: NASA / APOD / enriqe luque cervigon

Bolygónk az északi félteke nyarának idején jár a Naptól legnagyobb távolságban, erre idén július 6-án kerül sor. Ekkor 152,095 millió kilométerre leszünk tőle (a januári napközelség idején 147,105 millió kilométerre voltunk). A két időpont közt csak egész kis különbség mutatkozik Napunk látszólagos méretében, de aki januárban készített referenciafotót csillagunkról, az most készítheti el a kép párját. A két napkorong közt nem lesz szembetűnő a különbség.

Hold-Szaturnusz együttállás 6-án és 7-én éjjel

A két égitest 6-án nem sokkal éjfél előtt kel csak fel, ekkor még 5 fok távolságban lesznek egymástól. Az éjszaka során a Hold kissé közeledik a gyűrűs bolygóhoz, hajnal 3 felé már csak 3 fokra járnak egymástól, ekkor a déli-délkeleti égen kereshetjük őket. Bár igazán keresni se kell, mivel a Hold 82 százalékos megvilágításban lesz.

Hold-Jupiter együttállás 12-én hajnalban

Hold és Jupiter, a mostani együttállásban ennél kissé távolabb lesznek egymástól. Forrás: Önök küldték / Buzás Csaba

Holdkelte, ez éjjel egy felé lesz, ekkor még 2 fokra áll egymástól a két égitest, balra a 30 százalékos megvilágítású Hold. Ahogy jön a hajnal, úgy távolodnak egymástól, 4 órakor már 3 fokra járnak.

Hold-Fiastyúk együttállás 13-án hajnalban

A nyugalmat árasztó hajnali táj felett a Hold-Fiastyúk együttállás is hangulatos. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Égi kísérőnk már csak 20 százalékos megvilágítású lesz, és alig 3 fokra jár a hajnali égen egyre jobban látható Fiastyúktól. Éjjel 1 után nem sokkal kel a két objektum, így akár azok is megfigyelhetik, akik inkább későig maradnának fenn, mintsem hajnalban kibújjanak az ágyból.

Fogyókúrán a Vénusz

Fél-Vénusz nem is oly rég, mostanra már jóval soványabb, és csak tovább karcsúsodik a sarló. Ahhoz, hogy ennyire jó lássuk, nagyobb távcsőre van szükség. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Belső bolygószomszédunk egyre vékonyabb sarló, a hó elején még 31, a hó közepén már csak 20 százalékos megvilágítású. Ezzel nő a látszólagos mérete (mivel ilyenkor fizikailag közelebb kerül a Földhöz), és a látszólagos közelsége a Naphoz, ami azt jelenti, hogy este egyre hamarabb lenyugszik. A hó elején még kb. 2 órával napnyugta után bukik a horizont alá a Vénusz, de a hó közepén már csak 1 óra 20 perccel. Érdemes tehát kihasználni a lehetőséget az alkonyi fotózására!