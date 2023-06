Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje

Alig néhány hete számoltunk be arról a 2023 nyár elején már kipattant rengeteg és heves kanadai erdőtűzről, amelynek füstjét akkor az USA lakói kapták a nyakukba. A füst, bár ennél kissé felhígultabb állapotban, de elérte Európát is, egyelőre csak a kontinensünk délnyugati régiójában jelentős a mennyisége. Június 26-ára Spanyolország, Portugália és Franciaország kapott kanadai „ajándékcsomagot”, amelyről az Earth Observatory számolt be.

A légkörben utazó korom a kanadai erdőtüzekből jutott a magasba. A sötétebb szín a nagyobb koncentrációt jelöli. Forrás: Earth Observatory

A térképen a korom mennyiségét figyelhetjük meg, amelynek ábrázolásához műholdas, repülőgépes és felszíni mérések adatait egyaránt felhasználták. Európában egy automata mérőhálózat is figyeli az égbolt optikai tulajdonságait (a mért adat neve: aeroszol optikai mélység, AOD), ennek segítségével lehet a hasonló jellegű légszennyezésekről tudomást szerezni. Az AOD-érték olyan jelzőszám, amely azt mutatja meg, mennyire tiszta a levegő, mennyire jó az átlátszósága. Magyarul, ebből megtudjuk, mennyire üde kék az ég (vagy sem). Teljesen tiszta esetben ez a szám 0,05 alatti, míg amikor eléri a 3-at, már a Napot se lehet látni. A jelenlegi mérésekben a korábban 0,1-es értéket több mint 0,5 váltotta Spanyolország és Dél-Franciaország területén.

Ez azonban még mindig borzasztó távol jár attól, amit Kanadában, a tüzek közelében kell elszenvednie a lakosságnak. Szerencsénkre a hozzánk elérkezett füst nagyobb légköri magasságokban, nem a talajszinten jött, így a levegőminőséget nem befolyásolja.