A Szaturnusz infravörösben

Forrás: NASA, ESA, CSA, STScI, M. Tiscareno (SETI Institute), M. Hedman (University of Idaho), M. El Moutamid (Cornell University), M. Showalter (SETI Institute), L. Fletcher (University of Leicester), H. Hammel (AURA); image processing by J. DePasquale (STScI).

A JWST az első infravörös Szaturnusz-felvételét a NIRCam (közeli-infravörös kamera) műszerével készítette, és már az előzetes vizsgálatok is elbűvölték a szakembereket. Maga a bolygó meglehetősen sötét, mivel a metán elnyeli azt az infravörös fényt, amelyben készült a felvétel, ám a jeges gyűrűk ragyogóak. Ennek köszönhetően eleve különleges a felvétel.

A kép egy olyan program részeként született, amelyben a JWST képességeit is tesztelték, arra vonatkozóan, hogy mennyire láthatóak a segítségével a Szaturnusz halványabb holdjai, a fényes gyűrűk a bolygó környezetében. A bemutatott fotón a fényesebb három gyűrűrész, valamint szintén három holdja (Dione, Enceladus, Tethys) látható, de készültek olyan fotók is, amelyeken a halványabb gyűrűrészeket lehet megfigyelni. Az Enceladusról és jéggejzírjének kilövellő szemcséiről nemrégiben külön felvételt is készített az űrteleszkóp.

A JWST olyan hullámhosszon fotózta a Szaturnuszt, amelyre a Cassini-űrszonda nem volt képes, így új részleteket is találhatunk a felvételeken. Nem látni a sávokat a felhőzetében, ám látni érdekes, diffúz, sötét foltokat a bolygó sarkvidéke körül. Emellett felfedezhetőek olyan, a Szaturnusz sztratoszférájában kialakuló légköri hullám jelei is, amelyet a Jupiteren is talált az űrteleszkóp.

A bolygó északi és déli sarkvidéke a Szaturnuszra jellemző évszakokat mutatja. Jelenleg a bolygó északi féltekéjén még nyár van, a déli pedig épp kezd kikászálódni a tél végi sötétségből. Azonban az északi sarkvidék különösen sötét, talán valamiféle olyan, egyelőre ismeretlen folyamat miatt, ami a sarki légkör aeroszoljait befolyásolja. A bolygó légköre a körvonalánál kissé fényesebbnek látszik, ez két folyamatból is adódhat: vagy a nagy magasságban lévő metán fluoreszkál, vagy a ionoszférában lévő trihidrogén (három hidrogénatomból álló molekula) bocsát ki fényt. Az is elképzelhető, hogy e két folyamat együttes hatása a világosodás; a JWST spektroszkópos felvételei el tudják majd dönteni.

A mostani felvétel csupán jelzés arról, hogy mire is lehet képes a Szaturnusz esetében az űrteleszkóp, a következő években betervezett számos vizsgálata során.