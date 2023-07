Magas hőmérsékletű nyárkezdet az Egyesült Királyságban

Forrás: Jacob King/PA Images via Getty Images

A 15,8 Celsius-fokos 2023-as júniusi átlaghőmérséklet 0,9 fokkal haladta meg az 1940-ben és 1976-ban mért korábbi júniusi rekordot. A 97 terület közül, ahonnan hőmérsékleti adatokat gyűjtenek, 72 esetében dőltek meg a rekordok.

Nemcsak az Egyesült Királyság egészében, hanem Angliában, Skóciában, Walesben és Észak-Írországban is az idei volt a legforróbb június a rendszeres mérések 1884-es kezdete óta.

„Hivatalosan is az idei az Egyesült Királyság legforróbb júniusa mind az átlaghőmérsékletet, mind a legalacsonyabb és a legmagasabb átlaghőmérsékletet tekintve” – mondta Mark McCarthy, a szolgálat klímakutatási vezetője.

Hozzátette, hogy bár az országban 2022-ben mérték az egyszeri legmagasabb, 40,3 fokos hőmérsékletet, idén júniusban a meleg tartós volt nappal és éjszaka is.

Az egész hónapban kevés volt a csapadék, az átlagos júniusi mennyiség mindössze 68 százalékát mérték az országban. Walesben különösen száraz volt a június, az átlagos esőmennyiségnek csupán a felét kapta a terület.

A Met Office a hőmérsékleti adatok szuperszámítógépes elemzésével azonosította a klímaváltozás hatásait az időjárásra.

„Az adatokból kiderült, az 1940-es évek óta legalább megkétszereződött annak az esélye, hogy a június megdöntse az 1940-ben és 1976-ban mért hőmérsékleti rekordot. A természetes ingadozás mellett a Föld légkörének az emberi tevékenység okozta felmelegedése növelte meg a rekordmagas hőmérsékletek valószínűségét” – magyarázta Paul Davies, a Met Office vezető meteorológusa a BBC-nek.