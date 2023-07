Alábecsülhetjük a klímaváltozás hatását élelmiszernövényeinkre

A klímaváltozással nő az extrém időjárási események kialakulásának esélye, gyakoribbá válhatnak mind az aszályok, mind a sok csapadékú időszakok, ezek pedig befolyásolják a mezőgazdaságot. Ezen extrém események a futóáramlat (jet stream) hullámzásához köthetőek, azonban eddig nem végeztek vizsgálatokat e jelenség mezőgazdasági hatásairól. A Nature Communications folyóiratban pótolta e hiányosságot egy német-amerikai kutatócsoport, különös tekintettel a világ élelmezési biztonságára.

A kutatók azt vizsgálták meg, milyen esélye van annak, hogy több kulcsfontosságú élelmiszer-termelő régió egyidejűleg szenvedjen olyan extrém időjárástól, ami miatt tönkre megy a termés. Az elmúlt több mint 5 évtized mért klímaadatai és a következő évtizedekre vonatkozó klímamodellek segítségével 2045-re és 2099-re készítettek előrejelzést.

Az elemzésekből kiderült, hogy a futóáramlat nagy amplitúdójú hullámai, erőteljes meanderezése igenis képes az észak-amerikai, a kelet-európai és a kelet-ázsiai élelmiszer-termelő régiókat egyidejűleg sújtani. Ez akár 7 százalékkal is csökkentheti a terméshozamot a mérsékelt övben, világszerte.

A számítások azt is kimutatták, hogy hasonló helyzetek már korábban is voltak, csak épp senki se vizsgálta globálisan ezeket. Példaként a 2010-es évet hozták fel a kutatók, amikor a futóáramlat számlájára írhatóan extrém hőség volt Oroszországban, illetve hasonló extremitásokkal járt Európában a 2018-as nyár is. Mindkét esetben súlyos mezőgazdasági károkkal, terméskieséssel jártak ezek az események.

A kutatók szerint különösen fontos volna mielőbb felkészülni ezekre, a sok helyen egyidejűleg sújtó eseményekre, amelyekkel eddig nem számoltak a modellek, holott globális következményei lehetnek.