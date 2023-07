Égi jelenségek 2023. július második felében

Holdsarló 15-én és 16-án hajnalban

Július 15-én a Hold 7 százalékos megvilágításban kel fel, elég korán, hajnal 2 után nem sokkal. Keleti határainknál 02:09, Budapesten 02:19, nyugaton 02:29 a holdkelte ideje. Nagyjából fél 4 – 4 körül lesz már annyira világos, hogy Holdunk elveszíti bája javát. Másnap, 16-án hajnalban már csupán a Hold 2,7 százaléka kap fényt, látványosan vékonyka sarlónk lesz tehát. Ekkor a holdkelte ideje keleten 02:56, Budapesten 03:07, nyugati határainknál 03:19 lesz. Még kb. fél óránk lesz a navigációs szürkület beálltáig, addig látszik majd igazán szépnek a sarló. Mindkét hajnalon az északkeleti horizontra kell jól rálátnunk a holdkelte megfigyeléséhez. Még arra is akadhat elméleti lehetőség, hogy éjszakai világító felhőt lássunk – bár az idei szezon a naptevékenység miatt jócskán elmarad a szokásostól.

Szinte láthatatlan holdsarló 18-án alkonyatkor

Mindössze a Hold 1 százalékát világítja be a napfény ezen az alkonyon, így rendkívül vékony lesz a sarló. Nem lehetetlen megfigyelni, de mindenképp binokulárral próbálkozzon, aki belevág! A sarlóhoz az optimális időpont keleti határainknál 20:50, Budapesten 21:00, nyugaton pedig 21:10 lesz, ekkor kb. 4 fokos magasságban jár majd. A holdnyugta ezt mintegy fél órával követi, így talán sikerülhet – jó északnyugati kilátás esetén – megfigyelni ezt a különösen soványka sarlót.

Hold-Merkúr-Vénusz-Mars négyes együttállás 19-én és 20-án

19-én alkonyatkor a bolygók és a Hold társaságában a Nemzetközi Űrállomás (az íves vonalon látható) is megjelenik majd. Forrás: Stellarium

19-én napnyugta után 40 perccel már kereshetjük a 3,8 százalékos Holdat, a Vénuszt és a Merkúrt, ám csak akkor, ha tiszta az ég alja és teljes rálátásunk van a horizontra. 21:25-kor még a Nemzetközi Űrállomás is tiszteletét teszi az együttállásban, de a láthatósága bizonytalan, ilyen alacsonyan. A Merkúr és a Vénusz alig 2 fokos magasságban áll majd, bár még a Merkúr is fényes, ha nem tiszta az ég, nem fogjuk látni, mert még túl világos lesz. A Vénusz és a Hold biztosan megfigyelhető, és fotón a Marsot meg a Merkúrt is megcsíphetjük. Elsőként a Merkúr nyugszik, nem egészen egy órával a Nap után, majd a Vénusz néhány perccel később követi, 20 percre rá a Hold is eltűnik majd. A Mars nyugszik le legkésőbb a négyesből, a vörös bolygót 22 óra után láthatjuk lebukni a horizont alá, így, ha nem is együtt a másik három égitesttel, de biztosan megfigyelhető lesz.

20-án az előző naphoz képest annyi változást látunk, hogy a Hold már 8,1 százalékos lesz, és a Vénusz fölött 6 fokkal kereshetjük. A megfigyelés idejét a bolygók korai lenyugvása miatt az előző naphoz hasonlóan időzíthetjük.

Tovább soványodik a Vénusz

Belső bolygószomszédunk július második felében igen jelentős változásokon megy át. 15-én még 19,6 százalékos sarlócskát láthat, aki távcsövön keresztül meg tudja figyelni, ám a hónap végére már csak 5,8 százalékos lesz. Ezzel egy időben egyre közelebb jár a Naphoz is, így egyre nehezebb is lesz megpillantani, és egyre nagyobb óvatossággal is érdemes keresni. Érdemes erre a déli órákat rászánni, amikor a bolygót a lehető legkevesebb légrétegen át láthatjuk. Sajnos folyamatos utánpótlása van hetek óta a Kanadából érkező erdőtüzek füstjének, emellett bármikor kaphatunk „plusz” afrikai homokot is egünkre, ez a két apró szemcsés anyag pedig oly mértékben szórja a Nap fényét, hogy akár el is lehetetlenítheti a Vénusz megfigyelését. Ha az ég homályos, fehéres árnyalatú, és a Nap körül egy vakítóan fényes udvar látszik, akkor valamiféle szennyező anyag van felettünk. Akkor van jobb esélyünk a megfigyelésre, ha szép, mélykék az ég.

Itt a nyári meteorbőség

Fényes és lassú Capricornida tűzgömb égboltfigyelő webkamera felvételén. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A holdmentes időszakokat érdemes már kihasználni arra is július második felében, hogy kifekszünk egy rétre és várjuk a meteorokat. Aktív a Déli Delta Aquaridák, a Capricornidák, és a Piscis Austrinidák raja, 17-től már Perseidák is potyoghatnak. Ez a négy főbb raj, amelyből számíthatunk hullócsillagokra. Bár ekkor nincs még olyan erős Perseida-aktivitás, mint augusztus közepén, de ha az időjárás és a fényviszonyok kedvezőek, néhány meteort azért minden órában megpillanthatunk. Nem feltétlenül tartoznak e rajokhoz a látott meteorok, vannak még ritkásabban szóró rajok is és vannak „szabadúszók” köztük, amelyek bármikor felbukkanhatnak. A lassanként hosszabbodó éjszakákon este 22:30-tól kb. hajnali 3:30-ig van elég sötét ahhoz, hogy a fényesebb meteorokat megpillanthassuk. Mivel a nyári égen különösen sok a műhold (a horizont alatt alacsonyan járó Nap többet tud megvilágítani ilyenkor), ezért érdemes arra is figyelni, hogy ne tévesszenek meg minket ezek a lassan, és hosszabb utat bejárva fénylő foltok.