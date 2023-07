Az eddigi legforróbb június

A bolygónk meteorológiai állomásai, tengeri bóják, hajók, valamint az antarktiszi kutatóállomások mérőműszerei által gyűjtött hőmérsékleti adatok alapján a GISTEMP, a NASA felszíni hőmérsékleteket elemző csoportja arra jutott, hogy a 2023-as június a valaha mért legmagasabb hőmérsékletű hónap volt. A mért adatokat egyetlen intézmény azonos módszerek alapján vizsgálja át, kiszűri a bizonytalanságokat, és azonos módszerekkel kiszámítja az átlagos földfelszíni hőmérsékleteket. Az azonos számítási módszereknek köszönhetően ezekből az adatokból az egyes évek közti eltérések is pontosan kiszámíthatóak.

A felszíni mérések mellett műholdas hőmérsékletmérések is rendelkezésre állnak, ezeket összehasonlítva a felszíni mérési adatokkal teljes egyezést kapunk.

A Copernicus adatai, benne Európa kinagyítva szerepel. Forrás: Copernicus

Ugyanilyen eredményre jutott az európai Copernicus program is, amely szerint az 1991-2010-es időszak júniusaihoz viszonyítva 0,5 Celsius-fokkal volt magasabb az átlag. Ezzel a korábbi, 2019-es rekord meleg júniust is sikerült kis mértékben túlszárnyalni. Az Atlanti-óceán északi részének tengervíz-hőmérséklete is igen magas volt, ez tette lehetővé, hogy Nyugat-Európa jelentős tengeri hőhullámot éljen át. Ezzel szinte párhuzamosan az északnyugat-európai országokban mérték a legtöbb rekordot is a hónap során, ám a Balkán déli részén, Görögország és Törökország, valamint Oroszország nyugati felén átlag alatti volt a hőmérséklet.