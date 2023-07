A klímaváltozás az óceánok színét is átalakítja

A fitoplankton, vagyis a vizekben élő, fotoszintetizáló cianobaktériumok, algák tömege a benne lévő klorofill miatt zöldes árnyalatot kölcsönöz a víznek is, ezt kiválóan meg lehet figyelni, mérni a bolygónk körül keringő műholdakról. Óceánkutatók nemrégiben a Nature folyóiratban számoltak be arról a vizsgálatról, amelyben e szín hosszú távú, 2 évtizedes változásait mérték fel.

A Nemzeti Oceanográfiai Központ (Nagy Britannia), amelynek kutatói vezették a vizsgálatokat, arról számolt be, hogy az óceánok több mint felén a klímaváltozáshoz köthetően változott meg a szín. Ez azt jelzi, hogy az óceánok ugyanekkora részén ökológiai átalakulás is lejátszódott.

A NASA Aqua műholdjának MODIS nevű műszere hétféle hullámhosszon vizsgálja a Földet, s ebből az óceán színében a kék és a zöld aránya jelzi, mennyi a klorofill, vagyis mennyi a fitoplankton a vízben. Ennek aránya természetes változások sokaságán keresztül maga is változik, emiatt korábban úgy vélték, minimum 30 évnyi mérés kell majd ahhoz, hogy kimutathatóvá váljon az óceánokon. A most elvégzett kutatásból azonban bebizonyosodott, hogy már 20 év (a 2002-2022 közti méréseket vizsgálták át) is elegendő ehhez. Ez ezt is jelenti, hogy hatalmas átalakulás zajlik az óceánjainkban és ez már most nagyobb területet érint, mint az összes szárazföld együttesen.

Azt ugyan még korai megmondani, mit is jelent pontosan ez a változás, ám a kutatók úgy vélik, az átalakulásban a kisebb plankton veheti át majd a vezető szerepet az óceáni ökoszisztémákban. Ez aggodalomra ad okot, mivel ha ez beigazolódik, azt is jelenti, hogy az óceán kevesebb szenet tud megkötni. Így az óceánok kevesebb szén-dioxid elnyelésével kevésbé tudják csillapítani a felmelegedést. Emellett a fitoplankton a tengeri élővilág táplálkozási láncának alapját is jelenti, ezt eszik azok az apró állatok, mint a krill, amelyek maguk aztán a nagyobb állatok (halak, vízi emlősök) élelmét adják.