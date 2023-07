Ha augusztus, akkor itt a Csillagok Alatt programsorozata!

Amikor néhány éve elindult, még „Egy hét a csillagok alatt” volt a programsorozat neve, azóta nőtt is és hízott is, idén 10 napos az országos rendezvény. Az augusztus első felében megtartott csillagászati bemutatók, események fénypontja lehet a Perseidák meteorjainak megfigyelése, azonban ne gondoljuk, hogy csupán ezen jelenség köré épül a bemutatók sokasága!

2023-ban augusztus 3-tól 13-ig több mint 50 helyszínen lesznek bemutatók, amelyekről ezen az interaktív térképen is tájékozódhatunk.

Miféle programokat láthatnak az érdeklődők?

A legtöbb helyszínen távcsöves bemutatókkal várják az egyesületek, hivatásos vagy amatőrcsillagászok a közönséget. Az amatőr kifejezés senkit se tévesszen meg, ez pusztán annyit tesz, hogy nem hivatásos szakemberek, hanem hozzáértő civilek ők. Ne feledjük, rengeteg csillagászati felfedezés – például üstökösök, szupernóvák – is ezen amatőrök távolról sem amatőr szintű munkájának köszönhető!

Érdeklődő églesők a Csillagok Alatt egyik 2022-es rendezvényén. Forrás: Csillagok Alatt

Érdemes alaposan átvizsgálni a programlehetőségeket, az esti távcsöves bemutatók és hullócsillaglesek mellett találhatunk délutáni programot is, amelynek során például a Napra nézhetünk speciális naptávcső segítségével, de planetáriumi előadásokat is találunk. Egyes programokra előzetes jelentkezés is szükséges, aki nem akar lemaradni, erről se feledkezzen el.

A Nap, ahogy csak speciális műszerrel láthatjuk. A felvételt olvasónk a Svábhegyi Csillagvizsgáló naptávcsövén át készítette. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Kinek érdemes elindulni egy ilyen bemutatóra?

Annak, aki még sose nézett távcsőbe, és annak, aki már igen, és emiatt szeretne újra és újra, de sajátja (még) nincs. Annak, akinek kérdései vannak a csillagos égről, és annak, aki pusztán esztétikai élményre vágyik.

A Csillagok Alatt 2022-es rendezvényén készült felvétel. Forrás: Csillagok Alatt

Annak, aki már ismeri a csillagképeket és újra találkozna velük, de annak is, aki most szeretné megismerni őket, hogy legközelebb már régi ismerősként pillanthasson rájuk. Vagyis: mindenkinek.