Egy földrengés előjelei

A földrengéseket valószínűleg sose fogjuk tudni előrejelezni, de már az is nagyon sokak életét mentheti meg, ha akár csak néhány perccel a földmozgás előtt figyelmeztetést kaphatnak – s például lehet idejük elhagyni az épületeket. Egy újonnan, a Science folyóiratban közzé tett kutatás eredményei szerint vannak olyan mérhető jelek, amelyek akár órákkal is megelőzhetnek egy-egy rengést. Két francia kutató számos földrengés kapcsán mért jeleket elemzett, és olyan adatokra bukkantak, amelyek – rengeteg további munkával – talán a jövőben egy figyelmeztető rendszerbe is beépíthetőek lesznek.

A földrengések kipattanásához a földkéreg két szomszédos kőzetteste határvonalán, a törésvonalak mentén felhalmozódó feszültség vezet el. Az egyik elképzelés szerint igen hirtelen, mindennemű előzetes elmozdulás nélkül történik ez a zökkenés. A másik elképzelés szerint ez lejátszódhat úgy, hogy magát a rengést már egy kisebb, lassabb elmozdulás előzi meg, s ez a mozgás fokozatosan válik egyre nagyobbá, míg végül elérkezik a nagy zökkenés. Ez utóbbit erősítik meg a földrengéseket szimuláló laborkísérletek is.

A kutatók 90 földrengést megelőző GPS mérési adatok sorozatait vizsgálták át, és olyan, szinte észrevehetetlen elmozdulásokat tudtak azonosítani, amelyek megelőzték a nagy (7-es magnitúdónál erősebb) rengéseket. A mérésekben észlelt minimális elmozdulást kb. 2 órával a rengések kipattanása előtt már felismerték az adatokban, azonban egyelőre ez arra nem alkalmas, hogy valós idejű riasztást építsenek rá. A jövőben, sokkal jobb mérési pontossággal és sokkal sűrűbb mérőhálózattal azonban a gyakorlatban is használható adatok születhetnek.

A kutatók abból indultak ki, hogy a nagy rengések előtt lassú, nem rengéshez kötött elmozdulás zajlik a törésvonalakon, a rengések hipocentruma (vagyis az a föld alatti pont, ahol a rengés kipattan) környékén. Olyan GPS állomások adatait elemezték, amelyek nagy, 5 perces felbontással rögzítettek, majd ezeket összevetették az észlelt földrengések adatbázisával. Ahhoz, hogy használható adatokhoz jussanak, zajszűrésre és statisztikai elemzésre volt szükség. Ezekben sikerült rátalálni a rengés előtt átlag 2 órával kezdődő fokozatosan gyorsuló elmozdulásokra. Ez azt jelenti a kutatók szerint, hogy már jóval korábban is beindul az elmozdulás, és a jelenlegi mérésekkel csak ennek az utolsó fázisát tudták tetten érni. A kutatás bizonyítékkal szolgált erre az eddig is sejtett elmozdulásra, és nem elképzelhetetlenül távoli feladat az, hogy e jelek a jövőben hasznos információként nyújtsanak figyelmeztetést a nagy rengéseket megelőzően.