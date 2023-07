Hidrogén-peroxid a Ganymedes sarkvidékein

A Ganymedes és a Jupiter gigantikus magnetoszférája közti kapcsolat hatására a hold felszínén jelentős átalakulás zajlik, a felszínt bombázó sugárzás egyes molekulákat szétbont, átalakít. Így keletkezik a felszínén a vízjégből a hidrogén-peroxid (H2O2) is. A James Webb-űrteleszkóp vizsgálta meg a Jupiter rendszerét, és tárta fel e folyamatot, a felfedezésről a Science Advances folyóiratban számolt be egy nemzetközi kutatócsoport.

A Jupiter magnetoszférája óriási, több holdja is ezen belül kering. Forrás: NASA / Johns Hopkins University/APL

A vízjéggel borított égitesteken a sugárzás hatására a vízjég átalakul, e folyamat a Naprendszer külső, jeges égitestjein egyértelmű. A jeges Jupiter-holdak esetében is ez a helyzet: a sugárzás miatt a vízmolekulákból ionok és gyökök jönnek létre, amelyek aztán későbbi reakciókban hidrogént és oxigént tartalmazó molekulákká állhatnak össze. Emellett e holdak rendkívül ritka légkörébe is jut oxigén. A vízjégből így keletkező hidrogén-peroxid molekulákat az Europa felszínén már kimutatták (színképelemzés útján), ám a Ganymedesen eddig nem sikerült rábukkanni. A két jeges hold e különbségének okait nem igazán lehetett megmagyarázni.

A James Webb-űrteleszkóp mérései (a hold fotói a Voyager és a Galileo űrszondák képeiből készültek) Forrás: Science Advances

A James Webb-űrteleszkóp korai munkafázisai során a Jupiter rendszerére is rápillantott, és 2022 augusztusában 2 alkalommal is színképelemző méréseket végzett. E mérésekből végre sikerült a Ganymedesen is megtalálni azokat a jeleket, amelyek a hidrogén-peroxid jelenlétét jelzik! A mérés alapján a holdon a hidrogén-peroxid jelenléte a sarkvidékekre koncentrálódott. Ezzel szemben az Europa esetében az egyenlítői régióban volt jelentősebb e molekula a felszínen.

E különbség okát a kutatók abban látják, hogy a vízjég és az oxigén kissé más formában van jelen a két jeges hold felszínén, illetve a gyökök a felszíni körülmények, pl. hőmérséklet miatt szétszóródnak, ez pedig lelassítja a hidrogén-peroxid képződését. Emellett a Ganymedes saját mágneses tere is beleszól abba, hol jöhetnek létre a hidrogén-peroxid molekulák, így abba, hogy milyen a felszíne összetétele.