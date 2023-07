Égi jelenségek 2023. augusztus első felében

Telihold augusztus 1-jén

Augusztusban kétszer is „élvezhetjük” a telihold fényét, elsőként rögtön a hónap első estéjén. A holdkelte a napnyugta után kb. fél órával, remek fényviszonyok mellett várható, a keleti határainknál 20:34, Budapesten 20:45, nyugaton 20:54 lesz. Nagyon alacsonyan járja be égi útját a Hold, alig 20 fokkal emelkedik a látóhatár fölé még az éjfél körüli órákban is.

Hold-Szaturnusz együttállás 3-án

22 óra után már megfigyelhetjük a kettőst a keleti látóhatár felett. A Szaturnusz kel fel előbb, mintegy fél órával, majd holdkeltekor tőle 5,5 fokra látható a Hold, de a távolságuk az éjszaka során nőni fog. Hajnal felé már 8 fokra járnak egymástól. Érdemes tehát inkább a késő esti órákban megörökíteni a párost. A Hold 92 százalékos megvilágítása miatt talán nem is baj, hogy nincs túl közel hozzá a Szaturnusz, így kevésbé vakít a fénye.

Hold-Jupiter együttállás 7-én

Hod és Jupiter Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

Éjfél előtt kicsivel kereshetjük már a párost a keleti ég alján, egymástól 5 fokos távolságban, ezúttal a Hold kel hamarabb, így az éjszaka során csökkenni fog a két égitest távolsága, hajnalban már csak kb. 3 fok választja el őket egymástól. A Hold 54 százalékos megvilágításban jár ezen az éjjelen.

Hold-Uránusz együttállás 8-án

Hold és Uránusz – a bolygó a kép alján vonalkákkal jelölve Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az Uránuszt szabad szemmel csak a rendkívül jó szeműek és csak teljesen sötét égen figyelhetik meg, így ehhez az együttálláshoz binokulárt kell magunkkal vinnünk. Fotózni persze így is lehet.

A 44 százalékos megvilágítású Hold alatt alig 1 fokkal kel fel az Uránusz, éjfél után kereshetjük őket a keleti ég alján. A két égitest távolsága kissé nő majd, hajnalra már 2 fokra járnak egymástól.

Hold-Fiastyúk együttálláshoz 10-én hajnal előtt

A Hold a Bika csillagai közt, a Fiastyúk a jobb oldalon van. Forrás: Önök küldték / Majzik Lionel

A Hold 34 százalékos megvilágításban kel fel, éjfél után nem sokkal már kereshetjük a nála jó 4 fokkal magasabban járó Fiastyúk társaságában. Az együttállás ugyan nem túl szoros, és nő is a távolság a két objektum között.

Holdsarló 14-én

Már csak 4,8 százalékos megvilágítású lesz a Hold 14-én hajnalban. A holdkelte a keleti határainknál 02:48, Budapesten 02:59, nyugaton pedig 03:11 lesz. A szép vékony sarló mellett a földfény derengése is látványos lesz, ha derült időben követhetjük a holdkeltét.

Augusztusi hullócsillagok

A 2021-es Perseida maximum éjjelének fényesebb meteorjai kompozit képen. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Augusztusban melegek az éjszakák, sokan nyaralnak vagy ráérnek, így a legtöbb ember számára ez az ideális időszak a meteorok megfigyeléséhez. A hónap első hetében a holdfény még zavaróan erős lesz, de azután már érdemes lesz kimenni egy sötét egű helyszínre, hanyatt dőlni a réten (elvégre a kullancsoknak is enniük kell valamit), és bámulni az eget. Ebben az időszakban zajlik a Csillagok Alatt rendezvénysorozata, amelynek kereteiben legtöbb helyen a meteorok megfigyelésére is lesz lehetőség.

A Perseidák már július második felében elkezdenek potyogni, azonban augusztus 12/13-án éjjel várható a legtöbb meteor, a számítások szerint 13-án hajnaltól estig lehet a maximum ideje. Ez azt jelenti, hogy igazán sok meteorra azok számíthatnak, akik Amerikából nézik, de nem kell aggódni, a hajnali órákban nálunk is jelentősebb lehet már az aktivitás. Sőt, ha valaki két napot is rá tud szánni, annak 13-án este is érdemes lehet még kimennie a terepre!

A kora esti Perseidák szépsége abban rejlik, hogy az ekkor még alacsonyan álló radiáns miatt a meteorok – bár ilyenkor kevesebb van – igen hosszú égi utat járnak be (a fenti videóban ez látható). A hajnali égen magasan járó radiánsnál viszont a mennyiség lesz nagyobb. Aki csak néhány órát tud vagy akar rászánni, nem egy egész éjszakát, annak mindenképp a hajnal előtti órákat ajánlom! 1-2 óra felé érdemes kimenni, és kb. 4-ig érdemes maradni (az ég 4 körül már meglehetősen világos, ezután már csak a legfényesebb meteorok láthatóak). Mivel a maximum idején nem fog zavarni a holdfény (csak 10 százalékos sarló lesz és 2 felé kel fel), így gyakorlatilag ideális körülmények várják a megfigyelőket, reméljük, az időjárás is kedvezni fog!

Azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ilyenkor még egy maréknyi más meteorraj is aktív. A Capricornidák, a Déli Delta Aquaridák, a Piscis Austrinidák a hajnali órák meteorjait szaporítják, de egész éjjel jöhetnek a Kappa Cygnidákhoz tartozó meteorok. Önmagában ezek egyike se jelentős raj, ám szépséges tűzgömbjeikkel feledhetetlen látványt nyújtanak.

A radiáns szerepe mindössze abban rejlik, hogy meg tudjuk egymástól különböztetni e rajok tagjait, ám ha pusztán az élmény kedvéért lessük a hullócsillagokat, akkor ennek semmi jelentősége nincs. Bármely égrészt figyelhetjük, a meteorok bárhol felbukkanhatnak! Érdemes arrafelé nézni, ahol a legkevesebb a fényszennyezés. Ha társaságban figyeljük az eget, mindenképp figyeljünk arra, hogy ne zavarjuk a többieket. Ne világítsunk se zseblámpával se mobiltelefonnal, mert elveszíti a szemünk a sötétadaptációját (ahhoz, hogy a halványabb meteorokban is gyönyörködhessünk, ere is szükség van), és mások hasonlóan járhatnak, saját akaratuk ellenére is.

3 éjjel Perseidáinak kompozit képe Forrás: Önök küldték / Lengyel Bálint

Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy rengeteg a műhold ilyenkor, s a tapasztalatlan észlelő könnyen meteornak nézheti őket. A meteorok, még ha hosszú utat is járnak be, csak pár másodpercesek maximum, a műholdak legtöbb esetben egyenletes fényességgel, komótosan húznak át az égen, ami akár több percig is tarthat. Még ront a helyzeten az is, hogy vannak villanó műholdak, amelyek főként fotókon könnyen összetéveszthetők a meteorokkal…

Minden évben felmerül, hogy hány meteorra lehet számítani a Perseidák éjszakáján? Az éjfél előtti időszakban településektől távoli, sötét égen óránként 15-20 lehet, a hajnal előtti órákban viszont akár 40-50 meteort is megpillanthat a szerencsés megfigyelő. Sajnálatos módon ez a szám lassan, de biztosan csökken. A meteorokhoz szükséges porszemcsék a 109P/Swift-Tuttle üstökösből származnak, amely 1992-ben járt utoljára napközelben, s legközelebb majd csak 2126-ban jön.