Téves parancs miatt nem kommunikál a Voyager 2

2023. július 21-én a Naprendszer peremén, tőlünk közel 20 milliárd kilométerre járó űrszondának egy parancssort küldtek el rádión, amelyben egy hibás parancs is szerepelt. Ennek hatására a szonda a Föld felé fordított nagy méretű antennáját 2 fokkal elfordította, s így az már nem képes kommunikálni a NASA űrkommunikációs hálózatával, a Deep Space Network (DSN) antennáival. Se fogadni, se küldeni nem jut a szonda rádiójelet jelenleg.

A szonda minden évben több alkalommal is végrehajt egy automatikus rendszer-visszaállítást, amelynek része az is, hogy az antennát precízen a Föld irányába fordítja, erre legközelebb október 15-én kerül majd sor. Addig is igyekeznek azonban a DSN ausztrál antennája segítségével olyan parancsot küldeni a szondának, amelyet, ha sikerülne vennie azt, felülírná a hibás korábbi parancsot, és visszaállítaná az antennát felénk.

A nagy (70 méteres) canberrai antenna, amely a Voyager-2-vel kommunikálhat Forrás: NASA

A canberrai antennát néhány éve újították fel, nagyobb teljesítménnyel üzemel azóta, így az sem lehetetlen, hogy a pontatlan irányzék ellenére is sikerül esetleg mégis felvenni a kapcsolatot az ideiglenesen magára maradt szondával. A szonda elhelyezkedése miatt ez az az antenna, amely fizikailag képes lehet vele kommunikálni.

Amatőr hibának tűnhet egy hibás parancs átküldése, ám nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Voyager űrszondák eredeti irányítói közül már senki se dolgozik, sokan nem is élnek. A szondák 46 éve indultak el, és a korabeli parancsok értő ismerői nem tudnak segíteni már a mai, kis létszámú irányító csapatnak. Sok esetben a legegyszerűbb feladat is rengeteg munkát, erőfeszítést igényel. E csapat azonban számos alkalommal tanúbizonyságát tette már találékonyságának, és több, út közben felmerült problémát is megoldott, innovatív módon.

A szonda rádiójelét 2023. augusztus 2-án sikerült fognia a NASA irányítóinak, bár a jel rendkívül gyenge (lévén nem a Föld irányába áll a szonda antennája), pontos adatokat nem lehet belőle kinyerni, ám azt legalább biztosan tudják már, hogy a szonda rendben működik és halad tovább. Ha a tervezett nagy erejű rádióadással nem sikerül majd visszafordíttatni az antennáját, akkor ki kell várni az október közepét.