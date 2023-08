Elindult az új orosz holdszonda

A Luna–25 szondát az orosz-távol-keleti Vosztocsnij Űrközpontból indították útnak egy Szojuz 2B rakéta segítségével, 2023. augusztus 11-én, magyar idő szerint éjjel 1:10-kor, számolt be a CNN. A cél a déli sarkvidéken található Boguslavsky-krátertől kissé északra eső terület, ahol tudományos vizsgálatokat folytat majd a szonda, az augusztus 23-ra tervezett landolása után. Ez lesz az első űreszköz, amely a Hold sarkvidékén fog landolni – bár vele közel egy időben (szintén 23-án) érkezik az indiai Csandraján–3 leszállóegysége is, a déli sarkvidék egy másik kráterébe. Szintén a Hold déli sarkvidéke lesz a NASA 2025-ös holdküldetésének célpontja is majd. Annak köszönhető e népszerűség, hogy a mérések alapján az itt elhelyezkedő, örök árnyékban rejtőző kráterekben vízjég található, amelynek kiaknázása hatalmas előnyt jelentene a további űrkutatásban, mind az emberi jelenlétben, mind a rakéta-üzemanyag előállításában.

A Hold féli sarkvidékének képe a nagyobb kráterekkel Forrás: ESA

Az orosz holdszonda a hold felszínén található regolit vagyis „holdpor” összetételének helyi vizsgálatával (ehhez egy robotkar és speciális fúró is rendelkezésére áll, amellyel 20-30 centi mélyről emelhet ki mintát), illetve a holdi exoszféra megismerésével szeretne hozzájárulni a Holdról szerzett tudásunkhoz. A szonda üzemidejét egy évre tervezik a NASA beszámolója szerint.

Az orosz és az indiai holdszonda leszállása nem fogja egymást akadályozni a leszállóhelyek eltérése miatt – 2019-ben az indiai szonda elődje, a Csandraján–2 sikertelen volt, landolás közben becsapódott a Hold felszínébe.

A Luna-25 leszállóegységének makettje Forrás: Wikimedia Commons

A Luna-25 későbbi utódai majd újabb kőzetmintát is hoznak vissza a Holdból, a jelen küldetés csak helyben vizsgálódik fedélzeti műszerei segítségével. A Luna-25 eredetileg ESA-Roszkozmosz közös küldetésként indult volna, ám a két űrügynökség közt Ukrajna megtámadását követően megszakadt a kapcsolat.