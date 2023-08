Pusztító tűzvész a Hawaii-hoz tartozó Maui szigetén

Nagy szárazsághoz köthető az a pusztítás, amely a Hawaii-szigetekhez tartozó Mauit 2023 augusztusának elején sújtotta, illetve sújtja. Az Earth Observatory felvételét a Landsat 8 műhold készítette még augusztus 8-án, ám a tűzvész részben még továbbra is tombol. A felvétel a tűzfészkek forróságát mutató infravörös, és a terület földrajzi arculatát ötvöző kompozit kép, amely gyakorlatilag térképre helyezi a tüzeket.

Lahaina, egy 13 ezer lakosú város (ez kb. Balatonfüred nagyságú várost jelent) szinte teljes egésze lángokban állt a felvétel idején, és egy másik tűzfészek is volt, Kiheitől északra. Egy harmadik tűzfészek is van még, kissé még északabbra, ez a felvételen nem látható Sajnos nagyon sok a halott, eddig 55 fő elhunytát erősítették meg, de a leégett épületekbe eddig még nem tudtak bemenni, így valószínűleg nőni fog még ez a szám. Lahaina 80 százaléka megsemmisült, az előzetes becslések szerint, az anyagi károk valószínűleg több milliárd dollárra rúgnak majd.

A helyi tűzoltókat Hawaii nagy szigetéről érkezett kollégáik is segítik, ennek köszönhetően Lahaina jó részén augusztus 11-re sikerült megfékezni a tüzet, ahogy Kihei közelében is, és ide már a korábban kitelepített lakók is visszatérhetnek.

Lahaina városát pusztító tűz képe kinagyítva Forrás: Earth Observatory

A tüzek terjedését 2023. augusztus 7–9. között viharos (72-107 kilométer per óra sebességű) szél is elősegíthette. E szeleket a szigettől délre elhelyezkedő Dora nevű hurrikán, és a szigetektől északra lévő magas nyomású légköri képződmény közti légnyomáskülönbség miatt jöhetett létre. Az USA meteorológiai szolgálatának aszálymonitorozó programja szerint a sziget e régiójában közepes-súlyos aszály van, ez minden bizonnyal jelentősen hozzájárult a tüzek elterjedéséhez. A szeles időjárás hosszabb ideje tart, és ez egyúttal az esőfelhőket is távol tartotta a szigetektől, ennek köszönhetően a növényzet alaposan kiszáradhatott.

A Science cikkében helyi tudósok elmondták, hogy a tűzvészhez a nem őshonos, inváziós növény- és állatfajok elterjedése is lényegesen hozzájárult. Ezek az élőlények lehetetlenné teszik, hogy a helyi körülményekhez alkalmazkodott erdők visszanyerjék erejüket, és így ellenállóvá váljanak a tüzekkel szemben is. Az idegenhonos állatok és növények visszaszorítása tehát egészen egyszerű anyagi okból is fontos volna. Dan Rubinoff, a Hawaii Egyetem ökológusa azt is hozzátette, a klímaváltozás csak ront a helyzeten.