Füst, por és örvények a Kanári-szigetek felett

Earth Observatory is beszámolt 2023. augusztus 16-án készült felvétellel arról a tűzvészről, amely a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén, a Teide nevű vulkán oldalában pattant ki. Az EU Copernicus-Sentinel programja kertében augusztus 17-én és 19-én is felvétel készült a füstöt eregető szigetről, ahol Arafo és Candelaria települések közelében borult lángba a táj. Több ezer embert kitelepítettek a közeli településekről. A tüzek kipattanásához, ahogy a világban dúló jelenlegi erdőtüzek elsöprő többségében, itt is hozzájárult a korábbi hetek száraz, hőhullámmal terhelt időjárása.

A Teide rengeteg csillagászati obszervatóriumnak ad otthont, a lángok egészen közel, pár kilométerre dúlnak ezektől, egyáltalán nem veszélytelen a helyzet.

Concerned about the observatories on Tenerife 🙁 pic.twitter.com/cVWGFGsrmg — Colin Snodgrass (@colinsnodgrass) August 20, 2023

A Kanári-szigetekre jellemző, hogy rendszeresen elérik az Afrikából induló szaharai portömegek is. Az Earth Observatory felvételén e porból is láthatunk ízelítőt, és mellette azt is megfigyelhetjük, miként ad életet az óceánnak e por, az ásványi anyag tartalma miatt.

A Teidén kialakult tűz füstje 2023. 08. 17-én Forrás: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

A marokkói part közelében kékes árnyalattal láthatjuk a tengerben növekedésnek indult fitoplankton tömegét. A szaharai por nemcsak ilyen közel, hanem az óceán túloldalán is termékennyé teszi a tengert, a szárazföldet, sőt, Amazónia esőerdőjében is jelentősen hozzájárul a tápanyagszállításhoz.

A Sentinel-2 felvétele a Teide oldalában dúló tűzről, 2023. 08. 18-án Forrás: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

A szigetek déli-délnyugati oldalán a gyenge felhőzetben kialakult örvénylés nyomait is láthatjuk, főként a nyugati oldalon, ahol határozottabb a felhőzet is. Ezek a Kármán-féle örvénysorok szinte mindennapos jelenségek e terülten. Az örvénysorok kialakulása a légáramlat útjába álló szigeteknek köszönhető, az áramlás irányával szembeni oldalon jönnek létre. Ez hasonló ahhoz, amit egy folyó hídjának pillérei mellett láthatunk a folyásirányba nézve.