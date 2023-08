Történelmi siker: India landolt a Holdon

2023. augusztus 23-án, magyar idő szerint 14:33-kor a Csandraján-3 Vikram nevű holdszondája hibátlanul landolt a Hold déli sarka közelében. Az automatikus landolási folyamat során minden a tervek szerint haladt – a szonda elődje, 2019-ben még szerencsétlenül járt. Úgy tűnik, az ISRO, az indiai űrhivatal tanult a korábbi hibákból, és sikerült azokat kijavítania. A landolás élő közvetítése során megnyugtató volt látni a számadatokat, amelyek a szondáról érkező méréseket mutatták.

Narendra Modi, India miniszterelnöke a sikeres landolás után tartott beszédében elmondta, hogy a küldetés nemcsak India sikere, hanem az egész emberiségé és segíteni fog minden más nemzetet a Hold elérésében.

India ezzel a negyedik nemzet lett az USA, a Szovjetunió és Kína után, amelynek sikerült leszállnia a Holdra. A sikert fokozza az is, hogy soha ennyire közel a holdi sarkvidékhez nem landolt még senki, ezzel pedig a holdi vízkészletekhez sem. Hasonló helyen szeretett volna leszállni az orosz Luna-25 szonda is, azonban ezúttal a balsiker őket kísérte el a holdi útra, az orosz eszköz augusztus 19-én csapódott a Hold felszínébe. (2019-ben nemcsak a Csandraján-2, hanem egy izraeli és egy japán űreszköz is becsapódott a Holdba.)

