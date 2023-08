Égi jelenségek 2023 szeptember első felében

A Nishimura-üstökös egy új lehetőség

2023. augusztus 12-én fedezte fel Hideó Nisimura japán amatőrcsillagász azt az üstököst, amely igen gyorsan fényesedik, és amely, ha egy kicsi szerencsénk lesz, akár szabad szemmel is látható lehet szeptember első felében. Az égitest hivatalos neve C/2023 P1 (Nishimura).

Az üstökös szeptember 12-én lesz földközelben, majd 17-én napközelben. Mint minden újonnan felfedezett üstökös, ez is okozhat ilyen vagy olyan meglepetést. Ha szerencsénk van, akkor pozitív lesz a meglepetés, és az üstökös akár a szabad szemes láthatóságot is elérheti, ha nagyon nem lesz szerencsénk, akkor a Naphoz közeledve szét is eshet.

Mire számíthatunk?

Az előrejelzések szerint ugyan akár a +3 magnitúdós fényességet is elérheti, ami sötét égen jól látható lenne, azonban az üstököst hajnali (majd később az alkonyi), világos égen lehet csak megfigyelni. Augusztus végén még viszonylag sötétben kel fel, de a mostani fényessége még távol van a szeptember közepére várttól, így egyelőre nem lehet még megfigyelni. Aki szeretné, az viszont tudja fotózni, ehhez egy kisebb teleobjektív is elegendő, azonban az igazán szép felvételekhez (a sötét ég és a tiszta idő mellett) még egy, a Föld forgását ellensúlyozó követőmotorra is szükség van. Szeptember közepére már remélhetőleg ennél egyszerűbb lesz.

Az üstökös hozzávetőleges égi útja szeptember elején, a hajnali, északkeleti ég alján. Forrás: Stellarium

Érdekes látványt nyújthat 1-jén a Jászol-halmaz közelében, majd 7-én az Oroszlán fejénél, az Algenubi csillag közvetlen közelében. Nagyjából szeptember 12-ig lehet a hajnali égen fotózni (és akkor talán már látni is), ezt követően az alkonyi, nyugati ég alján, de sajnos nagyon rossz helyzetben, szinte a horizonton lesz majd. Ha valami csoda folytán tényleg sokat fényesedne, akkor ebben az időszakban lenne a legszebb egyébként.

A Nap fényessége azonban valószínűleg nagyon sokat ront majd a látványon, így senki ne számítson olyasmire, mint a 2020 nyarán itt járt NEOWISE volt!

Az üstökös aktuális helyzetét megnézhetjük a Stellarium mobil applikációjában is, de akár online a theskylive.com weboldalon is. Ha fotózni szeretnénk, akkor érdemes már az üstökös felkelése előtt kimenni a megfelelő helyszínre, mert gyorsan világosodik, rövidke időnk lesz fotózásra, és jobb, ha már beállított géppel várjuk, mintsem akkor kezdjünk el például az élességgel bíbelődni, amikor már felkelt.

A hajnali égen az üstökösön túl már a Vénusz ragyogó fénypontja is fotózásra csábít.

Hold, Jupiter és Uránusz hármas együttállás 4-én

Hold, Jupiter és a szabad szemmel nem látható Uránusz Forrás: Stellarium

A 68 százalékos Holdtól jobbra jó 2 fokra jár a ragyogóan fényes Jupiter, balra, 6 fokra pedig a szabad szemmel nem látható Uránusz. Az együttállást már késő este, 22 óra után megfigyelhetjük, az éjszaka során a Hold elmozdulásával közelebb kerül az Uránuszhoz (és távolodik a Jupitertől).

Hold-Fiastyúk együttállás 5-én

Hold-Fiastyúk együttállás szeptember 5-én este a keleti égen Forrás: Stellarium

A 60 százalékos megvilágítású Hold felett alig másfél fokkal látható a Fiastyúk, a megfigyeléshez a késő esti időszak ideális. A holdkelte után, kb. 22 óra után érdemes őket megnézni az északkeleti ég alján. Az éjszaka során a Hold egyre távolabb kerül a halmaztól, hajnalra már 3,5 fokra jár tőle. Ez persze lehet jó is, hisz így a fénye kevésbé zavaró, ha mellette a Fiastyúk csillagait is szeretnénk jól látni. Este a tájba foglaltan szépen fotózhatjuk őket, a közelben tartózkodó Jupiter talán még érdekesebbé teszi a látványt.

Holdsarló – Jászol-halmaz együttállás 11-én

A Hold és a Jászol-halmaz a hajnali égen Forrás: Stellarium

A 13 százalékos sarló alatt közel 4 fokkal láthatjuk a halmazt a keleti ég alján a hajnali órákban. Ha nem hamarkodjuk el a megfigyelést, akkor 4 óra után már a Vénuszt is megláthatjuk, további 8 fokkal lejjebb. A trió szépen mutat majd a hajnali égen, jó fotótémát jelent valamilyen csinos tájképi elemmel kombinálva.

Holdsarló 12-én és 13-án

Hajnali holdsarló Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

12-én a sarló 7,8 százalékos megvilágításban kel fel, erre keleti határainknál 2:53-kor, Budapesten 03:04-kor, nyugaton 03:15-kor kerül sor. 13-án már csak a Hold 3,2 százalékát világítja be a Nap fénye, ekkor a holdkelte keleten 04:01, Budapesten 04:12, nyugaton 04:23 lesz. Mindkét hajnalon láthatjuk a földfény derengését is a megvilágított sarló mellett.