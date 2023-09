Változik a fitoplankton viselkedése a Déli-óceánban

Egy új kutatás szerint évtizedenként mintegy 50 nappal eltolódott a Déli-óceánban a fitoplankton élettevékenységeinek időzítése az elmúlt 25 év során, ez pedig mind a táplálkozási láncra, mind a légköri szén-dioxid elnyelésére hatással van. A változásokra az algavirágzások műholdas megfigyelése segítségével jöttek rá dél-afrikai kutatók, akik 1998-2022 közti időszak műholdképeit elemezték, az eredményeket a Nature Climate Change folyóiratban publikálták.

Az Antarktikát körbefogó Déli-óceán aránytalanul nagy részt kap a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, a Világóceán szén-dioxid felvételének 50 százaléka itt zajlik, és az emberi tevékenység miatti légköri többlet szén-dioxid hatására létrejött felmelegedésből is 75 százalékot e régió nyel el. Az világos volt, hogy a klímaváltozás maga is befolyásolja, mennyi szenet és mikor tud elnyelni az óceán a fitoplankton virágzásai révén, azonban eddig nem volt egyértelmű ennek iránya és mértéke sem.

A dél-afrikai kutatók a 25 év műholdas észlelései során begyűjtött klorofillmennyiség adatok alapján 1 kilométeres felbontással kiszámolták, mennyi is volt egy-egy adott időpontban a fitoplankton mennyisége az óceán különböző régióiban. Arra jutottak, hogy általánosságban később indul be a virágzás és hamarabb ér véget, ennek okán pedig rövidebb ideig tart. A számítások szerint a rövidebb algavirágzások miatt kevesebb szenet tud elnyelni és tárolni a Déli-óceán, ahol egyébként korábban kezdődnek és tovább tartanak – feltehetően a kevesebb tengerjég hatására. A korábbi modellszámításokban ez a változás évtizedenként 10 napot tett ki, az új vizsgálatok alapján azonban 50 napot is elérhet.

A rendelkezésre álló szén mennyisége és annak időzítése befolyásolja a teljes táplálkozási láncot, így az eltolódó virágzás fokozhatja a tengeri állatokra nehezedő környezeti stresszt, közvetve pedig a nagy termetű állatok – fókák, madarak, cetek – túlélési esélyeit is rontja. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy e trendek valószínűleg még fokozódni fognak a jövőben, így magára a klímaváltozásra is visszahat majd a Déli-óceánban tapasztalható átalakulás.