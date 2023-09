Épülő teleszkóp a Nap ölelésében

Az Európai Déli Obszervatórium mutatta be azt a fantasztikus felvételt, amelyen az ELT Cerro Amazones hegytetőn épülő kupoláját láthatjuk, a háttérben a felkelő Nappal. A fotót Eduardo Garcés, az obszervatórium egyik munkatársa készítette a Cerro Paranal tetejéről, 23 kilométer távolságból. Az egész év során csak pár nap fordul elő ez a szerencsés „együttállás”, amikor a Nap pont a Cerro Amazones mögött kel fel. A 2023-as augusztus végi két ilyen napon két felvétel is született az eseményről, 28-án egy rövid timelapse videó Boris Häußler, az ESO csillagásza jóvoltából, majd 29-én az egyedi fotó is, amely a címképünkként látható.

Az épülő kupola hátterében a Nap arcán pár napfoltot is megfigyelhetünk. A fotósok az ESO jelenleg is működő „kistestvére” a Very Large Telescope (VLT, Nagyon Nagy Teleszkóp) otthonául szolgáló Cerro Paranal tetejéről örökítették meg a fantasztikus látványt. A látvány persze fordítva is működik, évente pár napon át a Cerro Amazones tetejéről pont a Cerro Paranal mögött nyugszik a nap. Egy ilyen pillanatot Stéphane Guisard örökített meg még 2009-ben.

A Cerro Paranal tetején már hosszabb ideje üzemelő teleszkópok a napnyugta előterében. Forrás: ESO / Stephane Guisard

Az épülő óriásteleszkóp kupolája 88 méter átmérőjű és 80 méter magas lesz, ez a valaha épült legnagyobb teleszkópkupola. 6100 tonnát nyom majd, ha elkészül, ezt a hatalmas szerkezetet 360 fokban lehet majd forgatni, hogy a benn elhelyezett teleszkóp az égbolt bármely pontjára szegezhesse majd „szemét”.