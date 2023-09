Égi jelenségek 2023. szeptember második felében

Láthatjuk-e a Nishimura-üstököst alkonyatkor?

A szeptember első felében még hajnalonta viszonylag jól megfigyelhető C/2023 P1 (Nishimura) üstökös ugyan most fogja elérni fényessége csúcsát, ám ezt úgy teszi, hogy közben nemcsak fizikailag, hanem a látszólagos égi útja szempontjából is közelebb kerül a Naphoz. Ez sajnos azt jelenti, hogy rendkívül rossz helyzetben jár majd az alkonyi égen, nagyon alacsonyan a horizont felett, és egész kicsivel a napnyugta után maga is lenyugszik. Emiatt meglehetősen kevés esély nyílik arra, hogy megfigyeljük, mivel a fényessége várhatóan nem lesz ahhoz elegendő, hogy az alkonypírban észre tudjuk venni. 15-én a napnyugta után 40 perccel már csak 5 fokon jár, és ekkor ér véget a polgári szürkület (vagyis gyakorlatilag még teljesen világos van). 50 perccel napnyugta után már csak 3 fokon jár az üstökös, 1 órával napnyugta után alig több mint 1 fokon. Ez azt jelenti, hogy a legminimálisabb pára, por vagy távoli felhőzet is teljesen lehetetlenné teszi az észlelését.

A Nishimura-üstökös szeptember 7-én hajnalban – ekkor még viszonylag magasan járt a keleti égen, bár halványabb volt, jól lehetett fotózni. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

17-én ér napközelbe az üstökös, ezen az alkonyon egy órával napnyugta után már az üstökös is lenyugszik, így nincs több időnk elcsípni, mint 10-15 perc. A fényessége várhatóan +3 magnitúdós, vagy annál kissé talán fényesebb lehet, ez pedig nagyon halvány ilyen fényviszonyok közepette. Ha éjszakai, sötét égen látnánk, akkor valóban szabad szemmel is jól látható objektum lenne, de alkonyi fényviszonyokban nem fogjuk látni. Fotózni legbiztosabban akkor tudjuk, ha egészen tiszta levegő árasztja el a Kárpát-medencét, erre markáns hidegfrontokat követően van esély. Aktuális helyzetét megnézhetjük például a theskylive.com oldalon, vagy planetáriumprogramokban, mobil applikációkban (pl. Stellarium).

Nem zárhatjuk ki, hogy extra módon kifényesedik az üstökös, erre azonban az eddigi viselkedése nem utal semmivel, fényessége szépen követi az előrejelzést. Ha mégis, akkor nagy szerencsénk lehet!

Természetesen senkit se szeretnék lebeszélni a próbálkozásról, hanem csak azt szeretném megelőzni, hogy a tervezett üstökös-látvány helyett hatalmas csalódással menjen valaki haza.

Alkonyi holdsarlók

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

Igen nehezen megfigyelhető helyzetű alkonyi holdsarlók lesznek. Szeptember 16-án, bár 2,5 százalékos megvilágítású lesz a sarló, 35 perccel a Nap után lenyugszik, gyakorlatilag teljesen lehetetlen az észlelése. 17-én a 6,7 százalékos sarlót kicsit jobb eséllyel, de még mindig nehezen lehet megfigyelni, fél órával napnyugta után is csak 3 fokon jár, és kevesebb mint egy órával napnyugta után le is nyugszik. Gyakorlati esély csak 18-án nyílik a megfigyelésre, de még ekkor is kell a kiváló rálátás a délnyugati horizontra, a 12 százalékos sarlót 2 fok magasan láthatjuk egy órával a napnyugta után.

Alkonyi ég 18-án – középütt a vonalon haladó pont az űrállomás, ebben a magasságban általában még nem lehet szabad szemmel látni. Forrás: Stellarium

Ezen az alkonyon, ha teljesen tiszta az ég, megfigyelhetjük a sarló és a Nishimura-üstökös közt az épp felkelő Nemzetközi Űrállomást is, bár valószínűbb, hogy csak nagyobb magasságban látjuk meg a lassan mozgó fénypontját.

23-án itt az őszi nap-éj egyenlőség

Átlépünk a csillagászati őszbe, erre magyar idő szerint 23-án reggel 8:50-kor kerül sor. Ez azt jelenti, hogy az első őszi napnyugtánkat ezen az alkonyon figyelhetjük meg vagy fotózhatjuk. Ehhez érdemes valamilyen szép előteret, tájképi elemet (lásd: nyitóképünkön), építményt választani! A napnyugta időpontja keleti határainknál 18:30, Budapesten 18:40, nyugaton 18:50 lesz.

Telihold 29-én

Teliholdkelte-sorozat a Zselicben Forrás: Önök üldték / Schmall Rafael

A szeptemberi telihold az első őszi telihold lesz, amelyet megfigyelhetünk. A holdkelte napnyugta után mintegy 10 perccel várható, így szép látványban is lehet részünk a kissé már sötétedő égen. A keleti határainknál 18:29, Budapesten 18:39, nyugaton 18:49 a telihold felbukkanásának időpontja.