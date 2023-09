Meteorok lehetnek, amiket a Vénusz villámainak véltünk

A belső szomszédunk igen sűrű, átlátszatlan légkörében időnként felvillanásokat észlelnek különböző műszeres megfigyelésekkel, a korábbi elemzések alapján legtöbben ezeket villámként értelmezik. Az eddigi leszálló egységek rádiói a földi zivatarokhoz hasonló sztatikus elektromosságot észleltek, a teleszkópos megfigyelők pedig felvillanásokat láttak – azt azonban érdemes tudni, hogy ezek egyszer sem estek egybe. Mégis az az eddigi elfogadott magyarázat, hogy villámlik a Vénusz légkörében.

A jövőbeli Vénusz-küldetések tervei közt a légkörben lebegő, illetve a felszínre leszálló szondák is szerepelnek, azonban felmerült, hogy mekkora veszélyben lehetnek ezek a szondák a villámlás miatt. Egy kutatócsoportban felvetődött a kérdés: mi van, ha nem is villámokat, hanem felizzó meteorokat látunk? A JGR Planets folyóiratban számoltak be a kutatásukról.

A Vénusz körül keringő japán Akacuki szonda által rögzített, illetve egy arizonai teleszkóp által gyűjtött adatokat elemezték a szakemberek. Az adatok szerint évente 10-100 ezer ilyen felvillanás lehet a Vénusz légkörében, ami első hallásra túl soknak tűnik ahhoz, hogy mind meteor legyen. A Vénusz kissé kisebb „célpont” bolygónknál, így elvileg kevesebb nagy fényerősségű meteorral találkozik, azonban van egy fontos különbség.

A Vénusz légkörén nagyobb átlagsebességgel (25 km/s) hasítanak át a meteoroidok, mint a földin (20,3 km/s) ezért nagyobb fényességgel is látszanak még az egészen kicsinyek is. Ez a sebességkülönbség részint abból adódik, hogy a Vénusz gyorsabban járja Nap körüli útját, mint a Föld. A számítások szerint az egyébként igen nagy számú, földi viszonylatban halvány meteorok a vénuszi légkörben fényesként jelenhetnek meg, és ez könnyen okozhatja azokat a villanásokat, amelyeket a szomszéd bolygó légkörében különféle eszközökkel észlelünk.

Ez ugyan izgalmas eredmény, de teljesen mégse lehet kizárni a „villámok” kialakulását. A Vénusz légköre gyökeresen eltérő összetételű és sűrűségű, így az elektromos töltések fényhatás nélküli is kisülést okozhatnak, így lesz még mit vizsgálni a továbbiakban is. Végleges válaszokat majd akkor kapunk, ha hosszabb ideig tudunk mérni a Vénusz légkörén belül is.