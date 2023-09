2023 nyara volt eddig a legmelegebb – vasárnap

A globális mérések 1880-tól rendelkezésre álló adatsorában a 2023-as nyár 0,23 Celsius-fokkal volt magasabb hőmérsékletű minden korábbi nyárnál, és 1,2 Celsius-fokkal magasabb volt az 1951-1980 közti nyarak hőmérsékleténél – számolt be az Earth Observatory.

Az északi féltekén nyári hónapoknak számítanak a június, július és az augusztus, ezek, 1951-1980-hoz viszonyított hőmérsékleti anomáliáját láthatjuk a térképen. A legsötétebb vörös helyeken legalább 4 Celsius-fokkal volt magasabb a hőmérséklet!

Eltérés az 1951-1980 közti átlaghoz képest. Forrás: Earth Observatory

Az új nyári rekord kivételes hőhullámokkal is együtt járt, s ennek hatására tűzvészek sokaságát tapasztalhattuk meg például Kanada, Hawaii területén, de emellett kivételes téli hőhullám söpört végig Dél-Amerikán is, 40 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletekkel. Európában a hőséggel nagy csapadékú viharok is jártak, ami áradásokhoz vezetett itt is, de Ázsia is áradásokat kapott a nyakába.

„Az extrém időjárás világszerte rengeteg ember életét és megélhetését sodorja veszélybe. A klímaváltozás hatásai bolygónkat és az eljövendő generációkat veszélyeztetik” – mondta el Bill Nelson NASA igazgató.

A tengervíz-hőmérsékleti rekordok a kialakult El Nino jelenséghez is köthetőek, és ez a léghőmérsékletre is hatással volt. Azonban a 2023-as nyár tökéletesen illeszkedik a hosszú távú trendekhez is, sajnos, a felmelegedés fő oka az ember által a légkörbe juttatott üvegházgázok hatása. A legtöbb rekord vagy rekord közeli év El Nino év is. A hőhullámaink azonban nemcsak erőteljesebbek, hosszabb ideig tartanak. Például Arizona állam fővárosában, Phoenixben a 3 nyári hónap során összesen 55 napon keresztül meghaladta a 43,3 Celsius-fokot (ez 110 Fahrenheit-fok), s ez az irgalmatlan hőség 31 napon át folyamatosan fennállt.

A klímaváltozást ma már mindannyian megérezzük.