Előbb érkezhet a naptevékenység maximuma

A naptevékenység ciklikus viselkedését már a 18. század közepén sejtette egy dán csillagász, azonban bizonyosságot csak mintegy száz évvel később szerzett erről, évtizedek megfigyelései révén a német Heinrich Schwabe. A napciklus leginkább a napfoltok számában mutatkozik meg számunkra, így a ciklus állását jelző egyik adat is a napfoltok száma. Ezt ma már további, műszeres méréseken alapuló adatok is kiegészítik, így az adatok összességének alakulásából lehet megbecsülni, mikorra várható a ciklus csúcsidőszaka. Mivel a naptevékenység ma már a fejlett technológiáinkat is veszélyezteti, ezért fontos pontosan megérteni a változását, s minél precízebben előrejelezni azt, hogy mikor várható a csúcs. Ehhez azonban igen sok adatra van szükség, és úgy fest, még nem mind áll rendelkezésünkre.

Előrejelzésre legutóbb 2019-ben került sor, azonban ma már úgy látszik, alábecsülték központi csillagunkat az előrejelzők: a Nap tevékenysége már most magasabb aktivitást mutat, mint bármikor az elmúlt 20 évben. A jelenlegi aktivitás alapján úgy tűnik, nem 2025 nyarán, hanem hónapokkal előbb, már 2024-ben elérkezhet a maximum ideje. Az előrejelzés pontosabbá tételéhez sokkal több megfigyelésre és adatra van szükség, mint amennyivel most dolgozhatnak a szakemberek – számolt be a Science.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló naptávcsövével készült felvételen a Nap nagy részét megfigyelhetjük, ezúttal hidrogén-alfa tartományban. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A Nap mágnességét, ami a napciklus mozgatórugója, a belsejében fortyogó ionizált gáz dinamója hozza létre. Könnyen lehet, hogy vannak még olyan tényezők, amelyek befolyásolják e dinamó működését, ám hiányoznak az ismereteink közül. A tét pedig nagy: a maximum környékén Napunk gyakrabban löki ki magából azokat a részecskeáradatokat, amelyek aztán a műholdjainktól kezdve a földi távközlésen át az elektromos hálózatig sok mindent veszélyeztethetnek. Az ezt megelőző maximum eléggé gyenge volt, és így hamis biztonságérzetet adhat. Az előrejelzés készítése során kiszámítják a szakemberek, hogy havonta hány napfolt várható a maximum idején. A 2019-es számítások alapján a kutatók akkor úgy vélték, a 2025. júliusra várt maximumkor 115 napfolt körül lesz a havi adat.

Azonban már idén, 2023-ban meghaladta a napfoltszám ezt a várt értéket: júliusban 159, augusztusban 115 volt a napfoltok száma. Az előrejelzést készítő kutatócsoport egyik vezetője, Lisa Upton szerint a nap sarkvidéki területeinek mágneses adatai hiányoznak, vagyis ezekből több és jobb megfigyelésekre van szükség. Jelenleg egy obszervatórium végez erre vonatkozó megfigyeléseket, nem a legjobb felbontással, ám tervben van két NASA-küldetés is, amelyek kimondottan ezt vizsgálják majd, ám ez még a jövő zenéje.

Az is előfordulhat, hogy a probléma mélyebben gyökerezik, mégpedig abban, hogy alig pár évtizednyi mérésünk van a naptevékenységet hajtó fizikai jelenségekről, amelyeknek nem is mindegyikét ismerhetjük még. Hosszú út vezethet még el az igazán mindent figyelembe venni képes előrejelzésig, de úton vagyunk.