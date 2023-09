Hazaérkezett a Bennu kisbolygó kőzetmintája

Az OSIRIS-REx űrszonda sikerrel teljesítette küldetése utolsó kulcsfontosságú feladatát: a megfelelő pillanatban leválasztotta a légkörünkön keresztül a felszínre jutó leszálló modult, amely a Bennu kisbolygóról hozta haza a mintát. Az OSIRIS-REx űrszonda ezt követően új nevet kapott: OSIRIS-APEX, ugyanis a még rendelkezésre álló erőforrásait kihasználandó további feladatot kapott: az Apophis kisbolygót fogja megvizsgálni.

Mintavétel a Bennu kisbolygóból Forrás: NASA

A most hazaérkezett mintát közel 3 éve, 2020-ban gyűjtötte be az űrszonda. A nagyjából kamionkerék méretű kapszula San Francisco felett lépett be a légkörbe, és a légkörön át mintegy 13 percig tartó jól beirányzott zuhanással jutott el a Salt Lake Citytől kb. 130 kilométerre nyugatra lévő utahi katonai területe, útja közben hővédő pajzsa óvta meg a kapszulát, a leszállás végén fékezőernyővel lassított tovább. Magyar idő szerint 16:52-kor, a vártnál kb. 3 perccel hamarabb érte el a talajt a kapszula. A katonai gyakorló területen, ahol előfordulhatnak fel nem robbant töltetek, először ellenőrizték a kapszula környezetét biztonsági szempontból, majd eztán közelíthette meg a földi személyzet. Méréseket végeztek, például azt vizsgálva, hogy nincs-e valamiféle szivárgás. A légkörben átforrósodott kapszula ekkorra ki is hűlt, így elhelyezhették abban a hordozóban, amellyel aztán helikopteren szállították a helyi bázisra.

2023. augusztusában részletes főpróbát végeztek a kapszulát most begyűjtő szakemberek, amelynek során nem a világűrből, csak repülőről pottyantották le a teszt kapszulát. A felvétel e teszt során készült. Forrás: NASA/Keegan Barber

A mintát a begyűjtést követően először a leérkezés helyén e célra felhúzott ideiglenes építményben tartják, majd a houstoni Johnson Űrközpontba szállítják, ahol egy speciálisan előkészített „tiszta szoba” várja. A mintát az első pillanattól fogva nitrogéngázban tartják és nyitják ki, nehogy a földi légkör gázai kémiai reakcióba lépjenek a minta anyagával. Ezen felül a leérkezés környezetéből rengeteg mintát is begyűjtenek, amelyeket megőriznek azzal a céllal, hogy a segítségükkel bármiféle esetleges földi szennyeződést azonosítani lehessen. A kapszula belsejében a mintát tartalmazó edények többszörösen be vannak csomagolva, számos réteg védi a környezeti hatásoktól őket, az egész kapszulát akár egy kozmikus Matrjoska-babaként is elképzelhetjük.

A minták elemzése éveket vesz majd igénybe, és biztos, hogy tudományos értekezések százait látja majd el adatokkal.