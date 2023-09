Égi jelenségek 2023. október első felében

Bolygók az őszi égen

A Merkúr kedvező hajnali láthatósága épp véget ér, de a hónap első napjaiban még megpillanthatjuk a keleti ég alján 5:30 – 5:50 körül, de ehhez nem árt tiszta időt kifogni, mert épp csak felkel (később túl világos lesz már). A Vénusz is a keleti égen ragyog, de nagy magasságban jár, és olyan fényes, hogy napkelte előtt kicsivel is könnyen észrevehetjük.

Az esti égen látjuk a Szaturnuszt, bár alacsonyan jár, érdemes lehet megnézni akár távcsővel is, mivel a gyűrűire most még elég jó rálátni, de hamarosan csak vonalnak tűnnek majd a bolygó két oldalán. A Jupiter kora este kel fel, igen fényesen ragyog, bár picit még nőni fog a fényessége a következő hetekben, lényegi változásra már nem kell számítanunk. Magasan jár az égen, így kedvező a megfigyelés szempontjából a távcsöves észlelők számára.

Hold-Jupiter együttállás 1-2 éjjelén

Hold és Jupiter Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

Október 1-jén este a Hold fél 8 körül kel fel, a Jupiter mintegy 20 perccel követi majd. A páros távolsága ekkor még közel 4,5 fok, ám az éjszaka előrehaladtával csökkenni fog, hajnali 2 felé már csupán 2,5 fok választja el egymástól a két égitestet. Bár ez utóbbi kedvezőbbnek tűnhet, mivel a Hold 92 százalékos megvilágítású lesz még, ezért talán mégis jobb elsején este fotózni őket. A Jupiter is igen fényes lesz, így ez nem akadálya a későbbi megfigyelésnek sem, de mégis szebben tudjuk az esti égen, a horizonthoz közelebb, tájba, városképbe komponálva megörökíteni az együttállást.

Meteorok október elején

A hónap első felében számos kisebb meteorraj is aktív lesz, amelyek külön-külön ugyan nem hoznak jelentős meteorszámot, ám együttesen már érnek annyit, hogy említsük őket. Már aktív a Taurida rajkomplexum (az északi és a déli Tauridák), amelyről érdemes tudni, hogy időnként hatalmas tűzgömbökkel teszi emlékezetessé az őszi éjszakákat. 6-án egy nagyon rövidke raj, az Októberi Camelopardalidák maximuma jön, de csak óránként 1-2 meteorral. Itt lesznek a Drakonidák, e raj maximuma 9-én várható, óránként akár 5 meteort is láthatunk, amelyek lassúak, sziporkázó fényűek és gyakori a fényes rajtag – e raj radiánsa kora este jár a legmagasabban, ez ritka alkalmat teremt a megfigyelésre, hisz a legtöbb meteorraj szeret hajnalban főműsort csinálni. 11-én a Delta Aurigidák maximuma van, szintén csak 1-2 meteorral. Ezeken kívül még aktív raj az Orionidák, az Epszilon Geminidák raja is. Bár egyik se kiemelkedő, a sok aktív raj azt jelenti, hogy a tiszta éjszakákon biztosan nem maradunk hullócsillagok látványa nélkül! Főként a hónap közepéhez közeledve már a holdfény se fog ebben zavarni.

Holdsarló-Regulus-Vénusz randevú 10-én és 11-én hajnalban

Hold, Regulus és Vénusz Forrás: Stellarium

10-én sarló még duci, 18 százalékos lesz, a Regulus felett 5,5 fokkal látszik. A Vénusz hajnalcsillagként alig 2 fokkal lejjebb ragyog. 11-én a Hold már csupán 11 százalékos, és már a Vénusznál is alacsonyabban, tőle 8 fokra balra látszik. A Regulus és a Vénusz közti távolság is nőtt kicsit, kissé több mint 2,5 fokra. Bármelyik hajnalon is lessük meg őket, az együttállások lazasága ellenére is szép látványban lehet részünk, ráadásul szépen lehet tájképbe is komponálni az égitesteket. Egyetlen hátrányt az jelent, hogy a látványuk igazán korán lesz szép, 4 körül érdemes kimenni fotózni.

Vékony holdsarló 13-án hajnalban

Már nem kell olyan embertelenül korán kelni a 2,2 százalékos sarlóhoz, mint a korábbi együttállásokhoz, 5:10 – 5:30 felé bukkan csak fel a Hold az északkeleti horizonton, még a csillagászati szürkület idején. Ez azt jelenti, hogy épp csak pirkadni fog az ég alja, így igazán gyönyörű látványban lehet részünk, ha az időjárás is úgy akarja.

14-én gyűrűs napfogyatkozás Amerikában, ami élő közvetítésben mi is láthatunk

Nem feltétlenül kell a világ túlfelére utazni azért, hogy megnézzük a ritka gyűrűs napfogyatkozást, több élő közvetítést is találunk (az egyik a fenti videóban látható majd a fogyatkozás időpontjában), amelyek segítségével otthonunk kényelméből követhetjük a jelenséget. A gyűrűs fogyatkozás magyar időben 18:12-kor Alaszkában kezdődik és 21:46-ig tart, közben az árnyék végigrobog Amerika északi és középső régiói felett, majd Brazíliában hagyja el a kontinenst. A néhány percig tartó gyűrűs fázis során hasonló történik, mint a szokványos teljes fogyatkozások során: a Hold a Föld és a Nap közé kerülve árnyékot vet bolygónk felszínére. Azonban, mivel a Hold-Föld távolság változik, ezért egyes esetekben égi kísérőnk látszó átmérője kisebb, mint a Nap látszó átmérője. Ennek köszönhetően nem a teljes napkorongot takarja ki a Hold, hanem csak annak a közepét, s körülötte egy gyűrű alakú területen látható marad a Nap.

A fogyatkozás megfigyelése szempontjából ez óriási különbséget jelent, mivel így végig csak védőeszközön át szabad a Napra nézni, így a napszűrők ezúttal a távcsöveken maradnak majd, nem tűnik fel a napkorona sávos rajzolata sem, mivel a körben kilátszó napfény elnyomja annak légies szálait.