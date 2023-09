Füstös ciklon Kanadában

2023-ban szinte egész nyáron erdőtüzek pusztítottak Kanadában, számtalan települést kellett kiüríteni, a füstjük pedig időnként még az USA-ban is komoly légszennyezést okozott. Szeptember közepén egy átvonuló hidegfront találkozott e tüzek egy részével, és a füstjüket hatalmas felhőspirállá csavarta. A több száz kilométeres átmérőjű ciklon felvételét szeptember 16-án készítette a NOAA-20 műhold, és az Earth Observatory mutatta be.

A fronttal 65 kilométer per órás szél érkezett, ami a tüzeket még intenzívebbé tette, ezzel pedig füsttel teli zivatarfelhők, pirocumulonimbusok jöttek létre. Ahogy egy átlag zivatarfelhő is felérhet a troposzféra felső határáig, úgy ezek a füstös, erdőtüzek hője által hajtott zivatarfelhők is, és ez azzal is együtt jár, hogy ilyenkor a füst a sztratoszférába is átjuthat. Szeptember 15-én számos időjárási műhold észlelte ezeket a nagy magasságba nyúló felhőket, amelyekben lökésszerűen tolult felfelé a füst is.

Évente általában több tucatnyi pirocumulonimbust látnak a szakemberek, ez azonban egy különleges esemény volt. Miután a füst felemelkedett, összetalálkozott a ciklon alacsony nyomású területével, és a légköri aeroszolokat mérő műszerek ekkor mutatták a legmagasabb értékeket. Korábban két hasonló, de kissé kevésbé füstös eseményt is mértek, augusztus közepén és szeptember legelején. A műholdas mérésekkel 6-11 kilométeres magasságot állapítottak meg, vagyis eddig emelkedett fel maga a sűrű füst.