Meghosszabbították a New Horizons űrszonda küldetését

A New Horizons űrszonda volt az első, amelynek köszönhetően a Pluto törpebolygót és környezetét megismerhettük, majd ezt követően, 2019-ben egy Kuiper-öv objektumról is közeli felvételeket készíthetett. A példátlan lehetőségeket rejtő szonda a meghosszabbításnak köszönhetően talán még egy Kuiper-öv objektumot felkereshet a jövőben, tovább bővítve tudásunkat a Naprendszer távolabbi régióiról.

A távlati tervek szerint a szonda a 2025-ös költségvetési évtől kezdődően elsődlegesen napfizikai adatokat fog gyűjteni. Egyelőre ugyan nincs olyan ismert kis égitest a szonda útjában, amelyről tudomásunk volna, azonban, ha találunk megfelelőt a következő években, a meghosszabbítás révén megnyílik a lehetőség egy újabb égitest melletti közeli átrepülésre is. Az Arrokoth nevet kapott Kuiper-öv objektumot is csupán 2014-ben fedezte fel a Hubble-űrteleszkóp, majd 2019-ben elrepülhetett mellette a New Horizons – valami hasonló esemény most is szóba jöhet. Addig azonban a szonda takarékos üzemmódban dolgozik, így ha szükség lesz rá, nem okozhat problémát az üzemanyag mennyisége.

Nicola Fox, a NASA tudományos küldetések washingtoni igazgatóságának helyettes vezetője elmondta: „A New Horizons kiváló helyzetben van Naprendszerünkben ahhoz, hogy a helioszféránk kérdései kapcsán fontos válaszokat találjon, és rendkívüli lehetősége nyílhat arra, hogy több tudományág számára információkat gyűjtsön. Ezért úgy döntöttünk, meghosszabbítjuk a küldetését, míg el nem hagyja a Kuiper-övet, 2028-29-ben.”

A korábbi hónapok során még annak volt nagyobb esélye, hogy 2024 végén leállítják a bolygótudományi küldetést – persze a szonda ettől még haladt volna tovább, ám nem lett volna mögötte földi személyzet és technikai apparátus, amely egy esetleg felmerülő lehetőséget segíthetne kihasználni. 2024 után a szondát átvette volna a NASA napfizikai részlege, azonban Alan Stern, a küldetés tudományos vezetője ezt élesen kritizálta, és minden követ megmozgatott azért, hogy a bolygókutatók kezében maradhasson a szonda. Ez azért fontos, mert, ha bármiféle objektumról kiderül, hogy a szonda útjába esik, akkor vizsgálhatják, hisz ez a tevékenységük, a NASA pedig egyelőre nem tervez olyan űrmissziót, amely a külső Naprendszert venné célba.

Szerencsére, az évente a bolygótudományi részlegnek mintegy 3 millió dollárba kerülő bolygótudományi küldetést sikerült fenntartani (egyetlen F-35 vadászgép ára 177 millió dollár, vagyis a küldetés további fenntartása az évtized végéig egy vadászgép árának tizedébe kerül).

A meghosszabbított küldetést a NASA bolygótudományi részlege költségvetéséből finanszírozzák, és a bolygókutatók mellett a napfizikusok is beleszólnak a küldetés menetébe. 2022-ben 9,5 millió dollárt költött a NASA e küldetésre, 2024-ben 9,7 milliót irányoztak elő a költségvetésében e célra.