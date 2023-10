Borjadzás Grönlandon

Grönland nyugati partvidékén megannyi fjord található, amelyekbe egy-egy gleccser érkezik a szárazföld belseje felől, szállítva annak jegét az óceánba. Az események leginkább a sziklaomlásokra hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy itt a terep sík, és a vízbe beleszakadó jégtömbök forogni is szoktak. Egy-egy nagyobb gleccserborjadzás nyomán cunamiszerű hullám alakul ki a fjordon, amelyet szerencsés esetben a világűrből is látni lehet – egy ilyet mutatott be az Earth Observatory.

Az Uummannaq-fjordrendszer képe a Landsat-9 műhold szemén át. A nyitóképen kiemelt részlet a felvétel felső részén látható. Forrás: Earth Observatory

A nyugat-grönlandi Uummannaq-fjordrendszer vizét 2023. augusztus 3-án nemcsak az ilyenkor megszokott jéghegyek fehér foltjai tarkították a Landsat–9 műhold felvételén, hanem egy különös ív alakú képződmény is látszott. Az ív a Kangilleq-gleccsertől mintegy 2,6 kilométerre látszik. Az ív mibenléte elsőre rejtélyesnek tűnt, ám Dan Shugar, a Calgary Egyetem geomorfológus kutatója előhozakodott egy ötlettel: talán egy borjadzás eseményének nyomát csípte el a műhold.

Az ív meglepően szabályos alakú, ezt könnyen létrehozhatja egy leszakadó jéghegy – az elképzelést Josh Willis oceanográfus és Mike Wood glaciológus is támogatták. Willis még egy légi felvételt is mutatott, amelyen egy ilyen borjadzás közelebbről látható, annak koncentrikus hullámaival együtt, ezt 2021-ben szintén Grönlandon örökítette meg.

Körkörös hullámok egy jéghegy születésekor. Forrás: Earth Observatory / Josh Willis

Azt azonban mindkét kutató hozzátette, nem feltétlenül ez az egyetlen lehetséges magyarázat a látottakra. A gleccser alatt egy olvadékvízből álló „folyó” siet az óceánba, ám ennek vize nem egyenletes hozamú. Időnként nagyobb víztömeg érkezik, s ez a fjord sós vizébe érve feláramlást eredményez, s az így felemelkedő vízcsóva eltaszítja a gleccser elvégződésénél összegyűlt jeget.

A két lehetséges magyarázat között pusztán egy műholdkép alapján nem lehet választani. Azonban akármelyik is a válasz, mindkét esetben a jégtakaró fogyatkozásának egy mozzanatát örökítette meg a műhold.