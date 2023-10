Erdőtüzek Indonéziában

Néhány éven át viszonylag kevés erdőtűz sújtotta Indonézia területét, ám 2023 őszén, az El Nino visszatértével a tüzek is visszatértek. Ehhez az időjárási jelenség Délkelet-Ázsiában a szokásosnál jóval kevesebb csapadékkal jár, ennek köszönhetően válhatnak gyakoribbá ilyenkor a tüzek.

Az Earth Observatory felvételén Borneó szigetének frissen fellobbant tüzeit, illetve azok füstjét figyelhetjük meg, a fotót a Terra műhold készítette 2023. október 2-án. Az eddig elpusztult területek nagysága már jelentősen meghaladta a 2022-es egész évi mennyiséget.

A tüzek által már felperzselt területek (barnával). Világos barna / drapp a száraz növényzettel teli terület. Forrás: Earth Observatory

Indonéziában a tüzek kipattanásának még mindig vezető oka, hogy a farmerek égetéssel tisztítják meg a földeket a természetes növényzettől, hogy ott legelőt vagy szántót létesíthessenek. Az így elszabaduló tüzeket aztán elképesztően nehéz eloltani, mivel rengeteg a felhalmozódott tőzegszerű, éghető, száraz növényi anyag a régióban. A tüzek Indonézia száraz évszakában válnak gyakorivá, ez júniustól decemberig tart, a csúcsidőszakot az augusztus-december jelenti. Az El Nino ezt a száraz időszakot még szárazabbá teszi, Indonézia egyes részein ilyenkor aszályhelyzet alakul ki.

Az El Nino hasonló szárazsággal járt például 1997-ben és 2015-ben, ám a jelenlegi El Nino még távolról sem olyan erős, mint e korábbiak voltak. Azonban a szárazság szempontjából ez valószínűleg nem számít, Borneó (illetve egész Indonézia) déli felét már most a legsúlyosabb kategóriába sorolt aszály sújtja.

A csapadékviszonyok El Nino idején – a sárga területeken kevesebb esik a szokásosnál. Forrás: IRI / Columbia University

Nem meglepő módon a tüzekbe még a politika is beleszólhat. Bár Indonézia is meghozta az égetések elleni törvényeit, 2024-ben választásokat tartanak az országban, ezt megelőzően pedig a szavazatok megszerzése érdekében szokás felfüggeszteni azokat a jogszabályokat, amelyek kedvezőtlenek egyes rétegek (ez esetben a földművelők) számára. A választások során nemcsak az ország vezetőit, hanem a helyi közösségekét is megválasztják, ezért különösen nagy tűzveszélyt jelentenek e politikai tényezők. Indonézia a korrupciós világranglista élbolyában van, ezért sajnos nincs csodálkozni való azon, ami az erdőtüzek esetében is zajlik.