A Mars kalapja

A Perseverance rover Z-árbóckamerái közül a jobb oldali örökítette meg a különleges kőkalapot. E kamerák a rover fölé emelkedve, az árbóc tetejénél helyezkednek el, és sztereó képpárokat is tudnak készíteni, mivel együtt mozognak, ám eltér a két kamera zoom-átfogása.

A felvételen látható kő hivatalos neve Middle Mountain – középső hegy, de a beceneve sombrero-kő, a jellegzetes mexikói kalap után, amelyre hasonlít. De vajon miként alakulhatott ki?

Kiöblösödő sziklaformák a Perseverance felvételén Forrás: NASA

A rover tudományos irányító csapatának elképzelései szerint egy, a Földről is ismert geológiai folyamat állhat a különös forma hátterében. E folyamat során egy, az elemeknek kitett szikla külső rétege megkeményedik, vagy a belső részét érintő kémiai mállás révén vagy azért, mert külső burok jön létre rajta. A szikla belső része ezekben az esetekben, szelektív módon erőteljesebben kopik, így kivájt, öblös sziklaforma is kialakulhat az erózió segítségével. A folyamat része volt a felszínközeli víz és a kőzet kölcsönhatása, ez pedig az izgalmas marsi klímamúlt tanújává is teszi a különleges kalapot.

Egy korábban látott kiöblösödött szikla Forrás: NASA

Az irányítók már több példát láttak a Perseverance szemein át a hasonló, kiöblösödött sziklákra, a kalap alakú sziklán azonban összetételmérést is végeztek. E mérési adatokból azután majd kideríthetik, hogy a sziklakalap külső, perem része és a dudorszerű belseje közt van-e különbség, és az is feltárulhat, hogy e feltételezhető különbségek miként járultak hozzá az alakzat létrejöttéhez.