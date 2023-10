Először büntettek űrszemét miatt

Az űrszemét egyre duzzadó probléma, és a műholdak számának növekedésével ez is csak nő tovább. A legújabb előírások ugyan már foglalkoznak a kérdéssel, és kötelezik az üzemeltetőket arra, hogy eltávolítsák az űrjárműveiket azok működése végén. Azonban rengeteg régi műhold is kering Föld körüli pályán, melyek önmaguk vagy a feljuttatásukhoz használt űreszközök darabjai veszélyt jelentenek a többi űreszközre.

Az USA Szövetségi Távközlési Bizottsága (FCC) 150 ezer dolláros büntetést szabott ki a DISH nevű tévészolgáltatóra, mert az nem távolította el a már nem működő műholdját (EchoStar-7) a pályájáról az előírásoknak megfelelően. A műholdat, amely geostacionárius pályán (35 ezer km) működtették, eredetileg 300 kilométerrel magasabb parkolópályára kellett volna emelni, ám túl kevés volt ehhez az üzemanyaga, és csak 122 kilométerrel tudták megemelni a pályáját. A szakhatóság emiatt szabta ki a büntetést, ugyanis így még veszélyt jelent a geostacionárius pályát használó többi műholdra.

A műholdat üzemeltető cég még 2012-ben aláírta az FCC által elfogadott tervet, amelyben a műhold kivonására tettek ígéretet. Azonban 2023 februárjában, 3 hónappal a tervezett időpont előtt kiderült, hogy nem elegendő a műhold üzemanyaga ahhoz, hogy teljesítsék a vállalt kötelezettséget.

Ha a geostacionárius pályán ütközésre kerülne sor, annak rendkívül káros következményei lennének a mindennapi életre nézve is, mivel a meteorológiai műholdak is itt üzemelnek. Jelenleg már közel 7000 műhold kering bolygónk körül, a 10 centinél nagyobb űrszemét mennyisége mintegy 34 ezer darab, az ennél kisebbeké milliós nagyságrendű. Csak a Nemzetközi Űrállomásnak évente több alkalommal is elkerülő manővereket kell végrehajtania egy-egy túl közeli űrszemét-darab miatt. Azonban a kis méretű űrszemét darabkák pályái ismeretlenek, ezeket nem lehet a földfelszínről követni, de még egy körömhegynyi szilánk is végzetes sérüléseket okozhat például egy űrsétán dolgozó űrhajóson, de akár egy másik műholdnak is, ha szerencsétlen helyen találja el.

Az űrszeméttől való megszabadulás mindannyiunk érdeke, mert előbb-utóbb olyan mértékben felhalmozódik, hogy be fog minket zárni a bolygónkra. A most kiszabott büntetés leginkább példát kíván statuálni, és azt a célt szolgálja, hogy az FCC jelezze a szolgáltatóknak: komolyan veszi a feladatát.