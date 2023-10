Árulkodó égi fények

Egy kínai kutatócsoport igen izgalmas következtetésre jutott a kis jégkorszak egyik jól ismert naptevékenységi minimuma, a Maunder-minimum vizsgálata során. Az 1645-1715 közötti időszakban, ahogy a korabeli feljegyzésekből, megfigyelésekből ismerjük, szinte alig volt napfolt. A korszak részint egybeesett a kis jégkorszak leghidegebb periódusával, azonban, bármennyire kézenfekvőnek tűnik, nem a napfoltok hiánya miatt következett be a lehűlés, sőt, az már a napfoltminimum előtt sok évtizeddel hasonló mértékű volt.

A frissen közzé tett kutatásban a kínai szakemberek arra jutottak, hogy a normálisan 11 éves napciklus a Maunder-minimum idejére nem vált kaotikussá, hanem mintegy 8 éves periódusúra csökkent. A korábban vizsgált, nem túl teljesnek tekintett adatok mellett most ehhez koreai megfigyelések adatait számolták hozzá.

Hendrick Avercamp 1608-as festménye tipikus a kis jégkorszakról alkotott képünket illetően. Számos festő örökítette meg a kemény teleket. Forrás: Wikimedia Commons

A Csoszon-dinasztia idején (14-19. század) alapos és részletes feljegyzések születtek az éjszakai égboltról, beleértve a sarki fények megjelenését. Ez esetben nem a klasszikus sarki fényről van azonban szó, hanem egy különleges típusáról, amit nem a mágneses sarkok környezetében lehet látni. Az úgynevezett egyenlítői auróra a sarki fényhez hasonlóan jön létre, vagyis a légkörbe belépő nagyenergiás részecskék ütközése révén, azonban nem a sarkvidékek felett. Ahhoz, hogy e részecskék bejussanak a légkörünkbe, a földmágnesség gyengülésére van szükség. Ez pedig ebben az említett korban rendszeres volt, mivel a Csendes-óceán nyugati régiójában (gyakorlatilag a Dél-Kínai-tengeren) egy geomágneses anomália volt, hasonló ahhoz, amit ma az Atlanti-óceán déli régiójában ismerünk.

A nyugat-csendes-óceáni mágneses anomália (WPA), illetve a megfigyeléseket végző szöuli obszervatórium elhelyezkedése. Az obszervatórium köré rajzolt körívek azt jelzik, hogy mekkora környezetben keletkező nagy magasságú légköri fényeket (pl. sarki fényt észak felé, vagy az egyenlítői aurórát dél felé) láthatták a koreai csillagászok. Forrás: AGU Advances

Ez aztán megteremtette a lehetőségét annak, hogy kialakuljon az egyenlítői auróra. A részecskék itt kb. 100 kilométeres légköri magasságig juthatnak le, és olyan magaslégköri fénylést hozhatnak létre, amely látványában talán a légkörfényhez hasonló, ám nem kémiai úton születik (mint a légkörfény), hanem fizikai részecskeütközések útján (mint a sarki fény). Ez a fénylés vörös, és kb. úgy néz ki, mintha egy távoli tűz fénye vetülne az égre. Korea esetében ezeket a vörös fényeket a félszigetről nézve déli irányban figyelték meg az esetek kb. háromnegyedében. A modern kori megfigyelésekből is tudjuk, hogy a normál sarki fényekkel megegyező módon ezek is összefüggnek a naptevékenységgel.

A napfoltszám az elmúlt 400 évben, a kis jégkorszak idejével együtt. Forrás: Wikimedia Commons

1620-1810 közti időszakból összesen 1012 ilyen ilyen égi fényről tettek említést a koreai krónikások, ezeket a szövegekben a vörös pára, vagy vörösen fénylő pára néven lehet megtalálni. Bár az emberi szem éjszaka igen gyenge színlátással bír, bizonyos fényerősség felett képesek vagyunk észlelni az égbolt színeit éjjel is. A számítások szerint ugyan a normál légkörfény ehhez gyenge, de ezek a különös egyenlítői auróra események elég erős fényléssel jártak ahhoz, hogy valóban vöröslő derengésként észleljék őket. Ne feledjük, ekkoriban még nem volt fényszennyezett az éjszakai égbolt! Jelenleg ezt a különös fénylést már csak olyan helyeken lehet megfigyelni, mint a chilei csillagászati obszervatóriumok helyszínei (lásd nyitóképünkön)

A koreai és az európai feljegyzések összevetéséből az már kiderült, hogy a Maunder-minimum ideje alatt Európában nem észleltek sarki fényt olyan szélességi övben, mint ahol Korea elhelyezkedik, így a kutatók szerint a koreai észlelések a geomágneses anomáliához köthető események voltak. Ez utóbbiak akkor is kialakultak és láthatóak voltak, ha csak gyenge napkitörések zajlottak (amelyek a normál sarki fényt nem tudták ilyen déli területen megmutatni).

A földmágneses anomáliák (WPA és SAA) elhelyezkedése 1650-ben. Ezek a bolygónk mélyén lejátszódó folyamatok eredményeként alakulnak ki, jelen tudásunk szerint. Forrás: AGU Advances

Mivel e különös fények is követik a napciklust, így a Maunder-minimum idejének napciklus-változását is rögzítették az egykori megfigyelők. Ebből a kutatók kiszámították, hogy átlag 8,2 évesre változott a normál esetben 11 éves napciklus. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kapcsolt ki a Nap dinamója, hanem csak más fázisba váltott át. Így már a korábbi, ámbátor ritkás napfolt-megfigyelések alapján feltételezett, mintegy 9 éves ciklushoz is közelebb jutottak a szakemberek, megjegyezve, hogy a fénylésekről született feljegyzések sokkal precízebbek a napfolt-adatoknál.